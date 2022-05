Paolo Mengoli, chi è la moglie Claudia Pezzoni: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantante Paolo Mengoli, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Il matrimonio tra Paolo Mengoli e Claudia Pezzoni

Paolo Mengoli dopo il primo matrimonio e la pagina dolorosa della sua vita legata alla figlia, a quella che pensava essere sua (e che invece così non era), ha ritrovato la serenità al fianco di Claudia Pezzoni, che è una donna molto riservata e di cui conosciamo ben poco. Sappiamo, però, che i due sono convolati a nozze in un piccolo comune della provincia di Parma, San Polo di Torrile, nel 2015 e che Claudia è stata vicina a Paolo proprio nel periodo più difficile della sua vita, quando ha scoperto di non essere il padre biologico di Giulia.

Che lavoro fa

Claudia è un avvocato, ha aiutato il marito anche dal punto di vista legale. Lo ha messo in guardia e, come ha raccontato il cantante a Domenica Live, gli ha consigliato di andare in giro con un registratore, così da avere delle prove. Lei è un’avvocato penalista, ha anche seguito il caso del rapimento del piccolo Tommy.