Paolo Noise, chi è la moglie Stefania: età, lavoro, figli e foto

Il celebre conduttore radiofonico Paolo Noise sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Salperà per una nuova avventura su un’isola in mezzo all’oceano in Honduras. Sua moglie Stefania non è preoccupata per la sua partenza, ma sicuramente il marito le mancherà. Non sapete chi è la dolce metà del naufrago e siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e il loro amore!

Chi è Stefania Caroli: età e lavoro

Stefania Caroli è nata a Scandiano e si è diplomata all’istituto tecnico Scarduffi, ma la sua età non è nota. Per i più è conosciuta come “La Stefy” ed è nota per essere una grande imprenditrice e una bravissima sales manager. Per molti anni, infatti, si è occupata della vendita di spazi pubblicitari ad importanti aziende. Dopo un po’ di anni ha deciso di cambiare lavoro ed è una vip contact manager e public relator per aziende di prestigio. Ultimamente si è dedicata molto anche alla musica e al canto.

L’amore con Paolo Noise e la partenza per l’Isola dei Famosi

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che da moltissimi anni è innamorata della celebre voce di radio 105 Paolo Noise, più precisamente sono fidanzati dal 2010. La coppia si è sposata per la prima volta a Miami nel 2014 e la seconda il 16 giugno del 2018 nella sua città natale.Attualmente vivono una vita da sogno tra Miami e Milano. Paolo Noise dovrà lasciare la moglie per un po’ perché lo attende una nuova e incredibile avventura: L’isola dei famosi. L’edizione 2023 sarà condotta da Ilary Blasi e vedrà come opinionisti in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Lo speaker saprà fronteggiare tutte le sfide che incontrerà sull’isola e lottare per la sopravvivenza? Lo scopriremo presto!

Vita privata e Instagram

Sulla loro vita privata non si hanno molte altre informazioni perché a lei non piacciono molto le luci dei riflettori. Sappiamo soltanto che per adesso la coppia non ha figli. Lei ha un cane di nome Gino che ama tantissimo. Stefania Caroli ha un profilo Instagram molto seguito con cui vanta oltre 42 mila followers. Ecco uno scatto in compagnia del marito: