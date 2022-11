Paolo Vallesi, chi è la fidanzata Sara: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il noto cantautore di Firenze Paolo Vallesi, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Parlerà, infatti, della fine del suo matrimonio con Cinzia, mamma di suo figlio Francesco. E della serenità ritrovata al fianco di un’altra donna, Sara.

Cosa sappiamo sull’attuale fidanzata di Paolo Vallesi

Paolo Vallesi, che ha alle spalle un matrimonio giunto al capolinea un po’ di anni fa, pare aver ritrovato la serenità. La fortunata si chiama Sara Flaherty, sembrerebbe essere più giovane di lui di qualche anno, ma è davvero difficile trovare informazioni sulla donna. Sembrerebbe essere schiva, riservata, lontana dal gossip e dai pettegolezzi: rare, infatti, le foto del cantante con la sua nuova fiamma. La donna, tra l’altro, ha un profilo Instagram, ma è in modalità privata e ha davvero pochi followers.

Sara, che è una bellissima donna, ha un ottimo rapporto anche con Francesco, il figlio che Paolo ha avuto dalla sua ex moglie Cinzia.

Il matrimonio finito con Cinzia

Paolo Vallesi ha sposato, quando aveva appena 18 anni, Cinzia. E dal loro amore, durato per tanto tempo, nel 1997 è nato Francesco. La coppia, poi, ha deciso di separarsi, di percorrere strade diverse: l’amore era giunto al capolinea. All’età di 38 anni, infatti, il cantautore si è separato da Cinzia e ha raccontato questo momento così difficile ai microfoni di Caterina Balivo, nel salotto della trasmissione Vieni da me: “Ci siamo separati nel 2001, i matrimoni finiscono. Le nostre strade si sono divise, non condividevamo più lo stesso modo di vivere”. Ed entrambi, ora, hanno ritrovato la serenità: Cinzia ha un nuovo compagno, Paolo è felice al fianco di Sara. E oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone, senza freni.