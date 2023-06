Patty Pravo ad Amici al posto di Arisa? Le ultime novità sul talent show di Maria De Filippi

Tantissime novità in arrivo per la nuova edizione della scuola di Amici che inizierà a settembre e vedrà, come di consueto, la conduzione di Maria De Filippi. Cambieranno molti insegnanti di ballo e di musica, secondo una ‘soffiata’ pare che Arisa non farà più parte del programma perché al centro di troppe polemiche. Al suo posto potrebbe esserci la celebre Patty Pravo, ma sarà vero? Ecco tutto quello che sappiamo.

Patty Pravo sarà la nuova maestra di canto ad Amici?

Dagospia ha rivelato che Arisa lascerà lo show e la nuova maestra di canto potrebbe essere proprio lei, la celebre Patty Pravo. Il magazine di gossip ha lanciato questa vera e propria ‘bomba’ lasciando tutti senza parole. Lei ha cambiato la storia della musica ed è soprannominata “Queen Mary”. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo: Pazza idea, Come una bambola, Pensiero Stupendo. Per gli allievi e le allieve della scuola sarebbe un sogno avere lei come insegnante di canto.

Tanti cambiamenti per il talent show di Maria De Filippi

Arisa e Raimondo Todaro lasceranno il programma di Amici e i motivi non sono molto chiari. Pare che Todaro abbia deciso di tornare a Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, per dedicarsi a ballare in prima persona, più che insegnare. Sulla cantante invece non si hanno molte notizie, ma il ciclone di polemiche che la sta travolgendo nelle ultime settimane e le sue uscite scomode, come l’attacco a Paola e Chiara nelle storie Instagram, sembrano essere state decisive per il suo allontanamento dalla scuola. Potrebbe tornare, invece, l’adorata Veronica Paperini.

Patty Pravo e la depressione

La notizia non è ancora ufficiale, ma sappiamo con certezza che Arisa ha già firmato il contratto per the Voice Kids 2024. Sembra anche che la Mediaset chieda da anni a Patty Pravo di diventare una maestra di canto. Tuttavia, lei ha anche affrontato dei periodi molto bui e difficili nella sua vita, che l’hanno portata ad allontanarsi dalle luci dei riflettori anche per lunghi anni. Di recente è stata ospite de “Il Cantante mascherato” e ha rivelato di aver sofferto di depressione, ansia e panico, che a volte ritornano ancora. Rimaniamo in trepidante attesa di un annuncio ufficiale dalla redazione di Amici.