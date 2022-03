Pechino Express 2022, chi è Alex Schwazer: età, carriera, dove abita, storia, pubblicità, doping, chi è la moglie, figli, ex fidanzata, Instagram, ultime notizie

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella degli ‘Atletici’, formata dai campioni Alex Schwazer e Bruno Fabbri.

Chi è Alex Schwazer

Alex Schwazer è nato a Vipiteno il 26 dicembre 1984. E’ un marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008. Dopo essere risultato positivo ad un controllo anti-doping alla vigilia dei Giochi olimpici di Londra 2012, venne squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping fino al 29 aprile 2016. Rientrato in attività in occasione dei Mondiali a squadre di marcia 2016, vince la 50 km ottenendo la qualificazione per i Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Doping

Il 22 giugno 2016 viene comunicato alla FIDAL che Schwazer risulta nuovamente positivo ad un controllo anti-doping su un campione di urine prelevatogli in un controllo a sorpresa il 1º gennaio 2016 (la sostanza dopante sarebbe testosterone).

Come diretta conseguenza della squalifica, oltre a non poter partecipare ai Giochi olimpici di Rio 2016, tutti i suoi risultati sportivi del 2016 sono stati cancellati.

Nei mesi immediatamente successivi emergono sospetti di un complotto ai suoi danni che anche grazie ad un’indagine condotta dal quotidiano La Repubblica danno via a delle indagini ufficiali dei RIS di Parma su indicazione del PM incaricato. Nel febbraio 2021 viene disposta l’archiviazione del procedimento penale ai danni dell’atleta per “non aver commesso il fatto”.

Chi è la moglie, figlio

La moglie di Alex Schwazer si chiama Kathrin Freund. Vive in Alto Adige nel Comune di Racines e sarebbe titolare di uno studio di estetica. Ha una sorella. La coppia ha un figlio: lei è stata vicinissima al campione nel momento più difficile della sua carriera nel 2016. L’ex fidanzata di Schwazer è la pattinatrice Carolina Kostner.

Instagram

Al momento l’atleta non ha profili ufficiali ma esistono diverse pagine fan a suo nome.