Pechino Express 2022, chi è Andrea Boscherini: età, carriera, curriculum, YouTube, video, Instagram, fidanzata

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’ quella degli ‘Scienziati’, formata da Barbascura X e Andrea Boscherini.

Chi è il naturalista Andrea Boscherini

Andrea Boscherini, che è nato a Banco di Romagna il 28 dicembre del 1987, è un naturalista, laureato a Bologna in Scienze e Gestione della Natura. E’ stato collaboratore a contratto del programma Geo di Rai 3 e curatore del nuovo Museo di Ecologia di Cesena. Sappiamo che è nato a Bagno di Romagna ed è sempre stato, fin da piccolo, grande appassionato della natura, degli animali e del verde.

Il canale Youtube

Ha un canale YouTube molto seguito, vanta oltre 40.000 iscritti, e ora è pronto a partecipare a Pechino Express con l’amico Barbascura.

Instagram

Ha anche un profilo Instagram e con l’account @andrea.boscherini vanta oltre 9.000 followers.

Chi è Barbascura X

Barbascura X, di cui non si conosce il nome esatto all’anagrafe (non è mai stato rivelato), è nato a Taranto nel 1987 ed è un divulgatore scientifico, scrittore, youtuber e conduttore televisivo. Ha una laurea in chimica organica, poi una specializzazione in sintesi organica. Ha lavorato in diversi laboratori d’Europa e oltre alla carriera professionale di chimico ha svolto anche quella di ricercatore a Dublino.