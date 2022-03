Pechino Express 2022, chi è Aurora Leone: età, carriera, Italia’s Got Talent, Instagram, fidanzato, altezza

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’ quella degli ‘Sciacalli’, formata da Aurora Leone e Gianluca Fru.

Chi è Aurora Leone, carriera

Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio del 1999. Sappiamo che è una giovane studentessa di lettere moderne all’università Federico II di Napoli e che ha ereditato la passione per la recitazione dal papà, nella vita autore di monologhi. La giovane, dopo aver mosso i primi passi in realtà locali, nel 2018 ha partecipato alle selezioni di Italia’s Got Talent, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

La partecipazione a Italia’s Got Talent

Aurora Leone a Italia’s Got Talent si è presentata sul palco con alcuni estratti di ‘Quotidiana Mente’, un monologo scritto da lei, che ha ricevuto subito tanti consensi e applausi. E’ arrivata fino in finale, poi è stata notata dal collettivo The Jackal, di cui è autrice e attrice di diversi sketch, diventati virali sul web.

Chi è il fidanzato

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, sembrerebbe essere single. Sui social, dove è molto attiva, non fa trapelare nulla.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @auroraleone vanta 392 mila followers.