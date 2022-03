Pechino Express 2022, chi è Gianluca Fru: età, carriera, video, altezza, Aurora Leone, fidanzata, film e Instagram

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’ quella degli ‘Sciacalli’, formata da Aurora Leone e Gianluca Fru.

Chi è il comico Gianluca Fru

Gianluca Fru, nome d’arte di Gianluca Colucci, classe 1995, è un noto comico napoletano che lavora insieme ai The Jackal. Fru è entrato a far parte del gruppo nel 2016, ma è subito diventato famoso e amato dal pubblico per la sua sorprendente comicità. Nel 2021, insieme al collega Ciro Priello, ha partecipato al programma di Amazon LOL – Chi ride è fuori, ma è stato eliminato quasi subito. Riuscirà a non fare la stessa fine a Pechino Express, dove gareggerà in coppia con Aurora Leone?

Carriera e film

Gianluca Fru è nato a Napoli il 13 novembre del 1995, ha frequentato l’istituto Archimede di Ponticelli e nel 2016 è stato notato da I The Jackal, gruppo con il quale collabora tuttora. Nel 2017 è entrato a far parte del cast del film ‘Addio fottuti musi verdi’ e nel 2018, durante il Festival di Sanremo ha vestito i panni di Pierfrancesco Favino in un divertente sketch, che lo ha reso ancora più popolare con il tormentone ‘GNIGNI’. E ancora, nel 2020 Gianluca Fru ha preso parte alla serie tv di Netflix, Generazione 56K.

Chi è la fidanzata

Gianluca Fru non è sposato, non ha figli e a quanto pare al momento è single. Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se sia fidanzato o se sia alla ricerca dell’amore: dai social non fa trapelare nulla.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gianlucafru vanta 606 mila followers.