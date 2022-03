Pechino Express 2022, chi è Giovambattista Ferrara: età, lavoro, studio, fratelli, fidanzata, genitori e Instagram

VSta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella formata da Ciro Ferrara e e suo figlio Giovambattista.

Chi è Giovambattista Ferrara e cosa fa nella vita

Si chiama Giovambattista ed è uno dei tre figli di Ciro Ferrara, ex calciatore e allenatore. Di lui sappiamo che è nato a Napoli l’11 agosto del 2001, sotto il segno del Leone ed è nato dall’amore tra Ciro, ex difensore della Juventus e del Napoli, e Paola Pallonetto: i due si sono separati nel 2017. Ciro Ferrara (Napoli, 11 febbraio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Annoverato tra i migliori difensori degli anni 1980 e 1990,nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus,

Cosa studia

Giovambattista Ferrara frequenta l’università e gioca anche in una squadra di calcetto. Uno dei suoi idoli è Maradona e ora è pronto a partecipare a Pechino Express con il padre, Ciro Ferrara.

Chi è la fidanzata, vita privata

Giovambattista non è single, sembrerebbe essere fidanzato con una sua coetanea, che si chiama Margherita. E sui social ci sono tantissime foto dei due, che sembrano davvero complici e innamorati.

Instagram

Il ragazzo ha un profilo Instagram e con l’account @gioviferraraa vanta oltre 5.000 followers, destinati ad aumentare dopo la partecipazione al reality!