Pechino Express 2022, i Fidanzatini: chi sono Rita Rusic e Cristiano di Luzio, età, carriera, Instagram

Dopo la pausa dovuta al Covid, finalmente sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella de ‘I fidanzatini’, formata da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio.

Chi è Rita Rusic? Età, carriera e vita privata

Rita Rusic, conosciuta anche come Rita Cecchi Gori, è nata a Parenzo in Istria il 16 maggio 1960. Giovanissima si è trasferita a Busto Arsizio e ha iniziato a lavorare come cantante. Ha esordito come attrice partecipando nel 1982 al film Attila flagello di Dio e sul set ha conosciuto il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, con il quale si sposerà e dal quale avrà due figli. Rita ha poi deciso di intraprendere la carriera di produttrice e di fondare una sua agenzia, la Rita Rusic Company.

Rita Rusic è stata legata sentimentalmente a Vittorio Cecchi Gori fino al 2000: la coppia ha avuto anche due figli. Negli anni ’90 Rita ha affiancato il marito nella gestione degli affari ed è diventata sua socia. Dopo il divorzio, all’inizio del 2007, Rita è diventata la compagna dell’imprenditore farmaceutico Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanché: il rapporto si è concluso nel 2011. Ora è felice al fianco di Cristiano Di Luzio.

Chi è Cristiano Di Luzio?

Cristiano Di Luzio, classe 1990, è un noto imprenditore e modello, che ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata ‘Uomini contro Mutanti’. Sappiamo che è nato ad Anzio e che è finito sotto i riflettori per la sua relazione con Rita Rusic: tra i due ci sono molti anni di differenza, ma sembrano davvero innamorati e complici.