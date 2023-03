Pechino Express 2023, chi è stato eliminato nella prima puntata? Cosa è successo giovedì 9 marzo 2023

Pechino Express, uno dei reality più amati e seguiti di sempre perché all’insegna dell’avventura e della scoperta, ha preso il via. E le coppie, quelle che si sono messe in gioco, hanno deciso di abbandonare ogni lusso, la quotidianità di sempre e di partire, zaino in spalla, alla scoperta di nuove realtà. E nuove abitudini. Ma cosa è successo nella prima puntata, andata in onda giovedì 9 marzo in prima visione e in esclusiva su Sky Uno? Quale coppia è stata eliminata e ha dovuto rinunciare, praticamente all’inizio, a questa meravigliosa esperienza di vita?

Quale coppia è stata eliminata ieri a Pechino Express 2023

Le coppie, formate da volti noti del mondo dello spettacolo, dovranno viaggiare per be 37 giorni e fare oltre 8 mila km, in lungo e in largo. E dovranno seguire la via dell’India, partendo da Mumbai, la città più grande del Paese. Ma cosa è successo nella prima puntata andata in onda ieri sera?

Ricordiamo che le coppie in gara sono:

Giorgia Soleri e Federippi Le attiviste

Alessandra Demichelis e Lara Picardi Gli avvocati

Joe Bastianich e Andrea Belfiore Gli italoamericani

Dario e Caterina Vergassola Gli ipocondriaci

Martina Colombari e Achille Costacurta Mamma e figlio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta I novelli sposi

Carola Stramare e Barbara Prezia Le mediterranea

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo I siculi

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero Gli istruiti.

Chi di loro ha dovuto lasciare la gara proprio all’inizio e rinunciare al sogno della vittoria?

Nessuna coppia è stata eliminata in questa prima tappa.

Dove vedere le repliche di Pechino Express, le prossime tappe

Pechino Express non va più in onda su Rai 2 perché ormai è sbarcato su Sky, che ha l’esclusiva del programma. Per le repliche in chiaro, su TV8, bisognerà attendere perché una data ufficiale ancora non c’è. Quello che, invece, sappiamo con certezza è che le coppie partite da Mumbai, arriveranno a Wai, poi proseguiranno per Sutra e davanti al tempio di Shiva ci sarà il traguardo finale.