Pechino Express, anticipazioni quarta puntata: coppie in gara, eliminati e tappa di giovedì 30 marzo 2023

Dopo l’eliminazione inaspettata de Gli Istruiti, coppia formata dalla prof. di matematica Maria Rosa Petolicchio e lo studente, che sogna di fare il senatore, Andrea Di Piero, il viaggio di Pechino Express è entrato nel vivo. E le coppie rimaste in gara sono pronte a tutto: a sfide continue, a buste nere che fanno paura, a gare e scontri. Ma cosa succederà nella quarta puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 30 marzo su Sky e in streaming su Now?

Cosa è successo nella terza puntata di Pechino Express 2023

La scorsa settimana le coppie in gara hanno dovuto affrontare diverse sfide e missioni. La prima a colpi di remo per arrivare al Tempio di Hanuman, una divinità venerata e amata in India. Ma non solo. I concorrenti sono poi arrivati al Forte di Chitradurga e qui quattro coppie, Mamma e figlio, I novelli sposi, Le mediterranee e gli Italo Americani si sono sfidate nella prova immunità, che è consistita in una partita di Kabbadi, in una versione semplificata. A vincere i Novelli Sposi, che si sono così potuti rilassare. Le altre coppie, invece, hanno praticato lo Yoga, poi sono dovute ‘saltare’ sul tappeto rosso alle Chamundi Hill di Mysore. Ed è qui che è stato svelato il ‘segreto’ della busta nera. A vincere la tappa, per la prima volta, le Attiviste. In ultima posizione, invece, Gli istruiti e gli Avvocati. Giorgia e Federica, le vincitrici, hanno deciso di salvare gli avvocati. E gli Istruiti, tra il dispiacere di tutti, hanno dovuto lasciare la gara.

Anticipazioni quarta tappa 30 marzo 2023

Dovranno ancora macinare chilometri le coppie rimaste in gara. Nella quarta puntata, quella di giovedì 30 marzo, vedremo:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Le Attiviste)

Alessandra Demichelis e Lara Picardi (Gli Avvocati)

Joe Bastianich e Andrea Belfiore (Gli Italo Americani)

Martina Colombari e Achille Costacurta (Mamma e figlio)

Federica Pellegrini e Matteo Giunta (I novelli sposi)

Carolina Stramare e Barbara Prezja (Le Mediterranee)

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo (I Siculi).

Ancora non è noto il percorso (in aggiornamento), così come non si sa nulla sulla busta nera. La quarta tappa sarà ancora una volta eliminatoria?