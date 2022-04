Pechino Express, chi è stato eliminato giovedì 21 aprile 2022: la coppia eliminata e cosa è successo in Giordania

Dopo l’eliminazione dei Fidanzatini, con Rita Rusic e il compagno Cristiano Di Luzio che hanno dovuto salutare l’Uzbekistan e rientrare in Italia, ora le coppie in gara a Pechino Express, adventure game di successo di Sky, sono 5. E la prossima tappa, che vede al timone Enzo Miccio, ha come sfondo la Giordania, terzo territorio della rotta dei Sultani tutto da esplorare. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? La busta era, ancora una volta eliminatoria?

La settima tappa di Pechino Express in Giordania: il percorso e le prove di ieri

I viaggiatori hanno dovuto attraversare la Giordania da Sud verso Nord. Sono passati dal Mar Rosso, poi si sono sfidati nella prova vantaggio nel deserto di Wadi Rum, con la tappa che si è conclusa a Petra. La busta è stata ancora una volta eliminatoria? Chi si è classificato al primo posto? E le agguerritissime Italia-Brasile si sono dimostrate ancora vincenti?

Quale coppia è stata eliminata

Con il ritorno della bandiera nera il gioco si è fatto ancora più duro. Ma chi è stato eliminato? Chi non avrà il privilegio di arrivare fino a Dubai, dove si concluderà il reality? Ricordiamo che, nel momento in cui scriviamo, le coppie in gara sono 5:

Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Gli Sciacalli – Aurora Leone e Fru

I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride Vitale

Italia-Brasile – Nikita Pelizon ed Helena Prestes

Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi.

Tra di loro si nasconde la coppia eliminata?