Peppe Quintale: chi è, età, carriera, The Voice, figli, chi è la moglie, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Claudio Cecchetto e Catena Fiorello, anche il comico Peppe Quintale, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al successo del comico e cantante Peppe Quintale

Peppe Quintale, all’anagrafe Giuseppe, è nato a Napoli il 4 agosto del 1963 ed è un noto comico, conduttore televisivo, attore e direttore artistico. Sappiamo che ha iniziato la sua carriera come animatore in un villaggio turistico, poi ha fatto la sua prima apparizione in radio nel 1992 nella trasmissione W Radio Dj insieme a Fiorello e Marco Baldini. Nello stesso anno, insieme ai soci Gianluca Bartoni e Camillo Verrienti, ha fondato a Roma il locale di cabaret TinaPika, fucina di giovani talenti comici.

I successi in tv

La carriera sul piccolo schermo è iniziata nel 1993 con Miss Italia nel mondo, poi ha interpretato il ruolo di attore e intrattenitore nel programma Sarà vero con Alberto Castagna. Dal 1994 ha iniziato a collaborare in diversi programmi Rai e Mediaset, poi è diventato satirico a Le Iene, all’epoca condotto da Simona Ventura e inviato dai campi di calcio nella trasmissione Quelli che il calcio. Dal 2006 al 2007, invece, è stato direttore artistico di La3 e nel 2008 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

La partecipazione a The Voice

Recentemente, nel 2023, ha partecipato alla terza edizione di The Voice Senior: è entrato nel team di Clementino ed è stato eliminato nella fase dei Knock Out.

Chi è la moglie, figlio e vita privata

Ma veniamo ora alla sua vita privata. Non abbiamo tante informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo nulla su moglie e figli: si lascerà andare e si sbotterà raccontandosi ai microfoni di Rai 1, nel salotto di Serena Bortone?

Instagram di Peppe Quintale

Peppe Quintale ha un profilo Instagram e con l’account @peppequintale vanta oltre 2.000 followers.