Peppino Di Capri: chi è, età, canzoni, carriera, Champagne, chi è la moglie, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Peppino Di Capri, ma conosciamolo meglio!

Peppino Di Capri: chi è, età, canzoni

Peppino Di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, è nato a Capri il 27 luglio del 1939. Originario di una famiglia di musicisti, Peppino si è esibito per la prima volta all’età di 4 anni. E’ poi diventato un cantante di successo: ha partecipato a ben 15 Festival di Sanremo e ha vinto quello del 1976 con il brano Non ce la faccio più. Ha anche un passato da attore. In ogni caso, tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo Champagne.

Peppino Di Capri: chi è la moglie, figli e vita privata

Nel 1959 Peppino a Ischia ha conosciuto una modella torinese Roberta Stoppa. I due si sono sposati nel 1961, ma la storia d’amore è culminata nel 1970 (anno di nascita tra l’altro del loro primo figlio Igor). Peppino ha poi avuto una relazione con una giovane studentessa napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi, sorella della moglie di Mimmo Di Francia. I due si sono sposati nel 1978 e la coppia ha avuto due figli: Edoardo nato nel 1981 e Dario nel 1986. Giuliana si è spenta il 4 luglio del 2019 a causa di un male incurabile.

Peppino Di Capri: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @peppinodicapri_official vanta oltre 10 mila followers.