Perché slitta lo speciale Porta a Porta di stasera? Cosa è successo

Era stato annunciato un cambio importante nella programmazione Rai prevista per questa sera, 21 dicembre 2022. La fascia oraria che avrebbe subito i principali cambiamenti era quella di punta, occupata tradizionalmente da I Soliti Ignoti, il fortunato game condotto da tempo ormai da Amadeus. Per il pomeriggio, invece, non erano previste variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore 7, dal momento che proprio quest’anno la Rai ha deciso di non sospendere le soap a sua disposizione per il periodo natalizio. Ora, si cambia di nuovo: lo speciale di Bruno Vespa che doveva sostituire i soliti ignoti in prima serata slitta per una indisposizione del Presidente del Consiglio. Pare, in ultima analisi, che lo show game di Amadeus, allora, andrà in onda come di consueto.

I Soliti Ignoti, sorpresa per Amadeus: ‘È successo per la prima volta’

Salta Soliti Ignoti: cambio di programmazione Rai 21 dicembre

Nello specifico, il cambio di programmazione annunciato dalla Rai per la serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, come anticipato, avrebbe interessato soprattutto a fascia dell’access prime time, quella che va dalle 20:35 alle 21:20 circa, tradizionalmente occupata dai Soliti ignoti condotto da Amadeus che, in questo periodo è anche indaffarato con la pianificazione dell’imminente Festival di Sanremo 2023.

Di recente, tra le altre cose, ha annunciato che ci saranno delle personalità femminili molto importanti e di rilievo, ed è subito partito il totonomi da parte dei fan. Non è la prima volta, ad ogni modo, che la programmazione de I Soliti Ignoti salta. Infatti, il game show condotto dal direttore artistico di Sanremo ha subito diverse variazioni in quest’ultimo periodo, soprattutto per lasciare spazio ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar.

Perché slitta lo speciale di Porta a Porta questa sera?

Ma le cose non sono andate male, perché quando è ritornato in scena con il suo appuntamento serale, ha subito ritrovato una media di quattro milioni di affezionatissimi. Ma cosa sarebbe dovuto in onda al posto del game show tanto amato? Al suo posto, stando alle modifiche sulla programmazione, ci doveva la messa in onda di uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Ma anche questa pare sia saltata. Si torna allora con il vecchio piano, quello classico, e la programmazione consueta con lo show game più amato di sempre condotto dall’immancabile Amadeus. Il motivo? Lo comunica la Rai: ”Per una indisposizione del Presidente del Consiglio lo speciale Porta a Porta con Giorgia Meloni è rinviato a domani, giovedì 22 dicembre su Rai 1.”