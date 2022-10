Perché Storie Italiane di Eleonora Daniele oggi non va in onda: quando ci sarà la nuova puntata

Cambio di palinsesto su Rai 1: programmi che finiscono prima, altri che vengono soppressi, come Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il motivo? Verrà mandato in onda il telegiornale, con un’edizione speciale, perché l’attenzione oggi sarà tutta rivolta alle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, per la formazione del nuovo Parlamento.

Quando ritorna in onda Storie Italiane

Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini, è andato in onda con una versione ristretta. Ma lo stesso non accadrà con Storie Italiane: al posto di Eleonora Daniele, infatti, verrà trasmessa la cerimonia dell’insediamento delle Camere, che il TG1 manderà in onda in collaborazione con Rai Parlamento. L’appuntamento con Storie Italiane, però, è per domani, sempre su Rai 1 e al solito orario.

Salta anche È sempre mezzogiorno

Il palinsesto è stato travolto. E anche il programma della Clerici, È sempre mezzogiorno, oggi non andrà in onda per lasciare spazio all’edizione speciale del TG1. Ma anche in questo caso, i telespettatori non devono temere: la trasmissione tornerà in onda domani, sempre al solito orario.