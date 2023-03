Perché Uomini e Donne oggi 17 marzo 2023 non va in onda? Anticipazioni

L’amatissimo programma “Uomini e Donne” continua a subire delle variazioni nel palinsesto. Oggi, 17 marzo 2023, non andrà in onda la classica puntata in compagnia di Maria De Filippi ed è tutto rimandato a lunedì 20 marzo. Siete curiosi di sapere perché lo show non andrà in onda e quali sono tutte le anticipazioni? Ve lo raccontiamo noi!

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda?

In moltissimi vi starete chiedendo perché la puntata di oggi dell’amato show non andrà in onda. Il programma condotto da Maria De Filippi solitamente va in onda da lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale 5, ma subirà una variazione nel palinsesto. La puntata è rimandata a lunedì per lasciare spazio al Serale di Amici che inizierà proprio sabato 18 marzo. Per questo motivo, domani andrà in onda uno speciale sul Serale e sui concorrenti che approderanno alla gara finale.

Il serale di Amici

Il Serale di Amici andrà in onda da Sabato 18 marzo alle 21:20 su Canale 5 e da domani andranno in onda alcuni servizi speciali. I telespettatori sono entusiasti all’idea di rivedere la grande sfida sullo schermo. Come l’anno scorso, il Serale sarà caratterizzato da una gara in squadre e ci saranno almeno due eliminazioni già nella prima serata. Ecco quali saranno le squadre:

Rudy Zerbi – Alessandra Celentano: Aaron, Gianmarco, Isobel, Piccolo G e Ramon;

Lorella Cuccarini – Emanuel Lo: Angelina, Cricca, Maddalena, Megan, NDG e Samu;

Arisa – Raimondo Todaro: Alessio, Federica, Mattia e Wax.

Anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne

La registrazione della puntata del 18 marzo andrà in onda lunedì 20. Cosa succederà? Ci sarà l’attesissima scelta di Lavinia Mauro. C’è grande attesa anche su Gemma e Riccardo perché la dama di Torino sta frequentando Silvio fuori dai riflettori, come andrà a finire la loro storia? Intanto tutti festeggiano la scelta di Federico che è uscito dallo studio baciando Carola.