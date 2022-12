Perché Uomini e Donne oggi venerdì 9 dicembre 2022 non va in onda? Le ultime news

Ponte lungo per molti italiani, ma anche per Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che tiene compagnia al pubblico, ormai da anni. E lo fa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ma non oggi: la padrona di casa, infatti, è in ‘vacanza’ e con lei tutto il parterre maschile e femminile della trasmissione, tra dame, cavalieri e tronisti. Uomini e Donne, che non è andato in onda ieri nel giorno dell’Immacolata, ha deciso di prendersi un altro giorno di festa e anche la puntata di oggi slitta. Direttamente a lunedì.

Uomini e Donne torna in onda lunedì 12 dicembre 2022

Uomini e Donne, quindi, non andrà in onda oggi. E ritornerà su Canale 5 a partire da lunedì 12 dicembre, per iniziare al meglio la settimana. Stando alle anticipazioni, lunedì vedremo il ritorno tanto atteso di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, tra alti e bassi, hanno pensato bene di abbandonare la trasmissione mano nella mano e di viversi quel rapporto, nato quasi per caso, lontano dalle telecamere. Ida, infatti, ha deciso di buttare giù la corazza, che negli anni si è costruita, ha lasciato andare il passato e ora sembra felice al fianco del bel salernitano. Che dopo aver iniziato una frequentazione con Roberta, si è dichiarato innamorato di Ida. I due, quindi, si racconteranno a cuore aperto. In studio, ad assistere a tutto questo, ci sarà anche Riccardo Guarnieri: come reagirà? Ha sentito Ida?

L’esterna di Lavinia e il bacio di Federico con Carola

Dopo aver visto nella puntata di mercoledì, l’ultima della settimana, Biagio e Silvia al centro dello studio e la fine del rapporto tra Gemma e Mario, lunedì Maria De Filippi potrebbe lasciare spazio ai tronisti. A Federico Dainese e a Lavinia. Il primo è uscito con Carola e ci sarebbe stato il tanto atteso bacio, la seconda con Alessio Campoli. Come avrà reagito il suo ‘rivale’?