Perché Valeria Graci e Katia Follesa si sono ‘separate’? La presunta lite

Ci hanno fatto ridere, divertire, ma ora, dal punto di vista professionale, hanno deciso di percorrere due strade diverse. Stiamo parlando delle comiche, colleghe e amiche Valeria Graci e Katia Follesa, che insieme sono diventate famose durante le ospitate a Zelig. Da lì, da quel palco, non si sono mai fermate e hanno conquistato il pubblico di Colorado Cafè, di Comedy Lab e di tanti altri programmi di successo. Fino a quando, però, non hanno pensato bene di ‘separarsi’.

Valeria Graci e Katia Follesa hanno litigato?

L’ultima esibizione insieme, tra gag comiche e imitazioni, risale al 2017. Da lì non sono più apparse sotto i riflettori. O meglio, non lo hanno fatto più come coppia. I motivi della ‘separazione’, avvenuta definitivamente nel 2018, non sono del tutto chiari, ma entrambe le attrici e comiche hanno smentito le voci sulla presunta lite. Nessuna discussione, solo tanto bene che resta. E ricordi e risate che difficilmente si dimenticheranno. Le due, in ogni caso, stanno continuando a lavorare, seppur in modo separato, e si supportano a vicenda.