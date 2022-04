Valeria Graci: chi è, anni, carriera, imitazioni, figlio, chi è l’ex marito, Instagram

Torna puntuale l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche Valeria Graci, l’imitatrice del tg satirico Striscia La Notizia. Ma conosciamola meglio!

Valeria Graci: chi è

Valeria Graci è nata a Milano il 22 agosto del 1980 ed è una comica, attrice e conduttrice televisiva. Nel 2001 ha formato insieme a Katia Follesa il duo comico Katia & Valeria e fino al 2012 insieme hanno fatto parte di alcune note trasmissioni tv, tra cui Colorado Cafè, Mtv Comedy Lab, Zelig Off, Scherzi a parte. Nel 2012 il duo si è sciolto e Valeria dal 2014 ha iniziato a collaborare come inviata per Striscia la Notizia.

Il debutto in Rai e Rtl

Nell’estate 2017 e 2018 è stata una delle conduttrice del programma estivo in onda su Rai 1 Quelle brave ragazze…Sempre nel 2018 ha debuttato come conduttrice telefonica su RTL 102.5 e dal 2019 è entrata nel cast con Diaco della trasmissione pomeridiana estiva Io e te.

Valeria Graci: vita privata, amori

Valeria Graci ha avuto una storia d’amore con Simon Russo. La coppia – che successivamente si è separata – ha un figlio, nato nel 2011. Per tanto tempo la coppia è stata insieme, tra baci, tenerezze e vita quotidiana. Le cose sembrava stessero andando bene, finché con immenso dispiacere dei fan è avvenuta la rottura. Il figlio da loro avuto si chiama Pierluigi. Oltre poi alla separazione con il fidanzato, successivamente un altro trauma nella sua vita: Valeria è stata affetta da ipertiroidismo, che le ha provocato anche problemi alla vista e all’udito.

Una nuova fiamma?

Ultimamente, sembra che per Valeria sia nato un nuovo amore. Di recente ha dichiarato: “La mia storia precedente è finita ormai da due anni. Ora, proprio quando non ci speravo più, ecco che mi sono innamorata. A quanto pare corrisposta”.

Valeria Graci: Instagram, dove seguirla

Valeria è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale (@gracivaleria) vanta 135 mila seguaci. Attraverso i suoi post e le sue stories, è possibile monitorare la sua vita e le sue esperienze.