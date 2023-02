Performer Lis a Sanremo: chi sono e le esibizioni

Hanno svolto un compito prezioso: la tradizione nella lingua dei segni delle canzoni in gara al 73esimo Festival di Sanremo. I 14 Lis Performer hanno reso ancora più inclusiva la kermesse canora permettendo anche ai non udenti di capire quali fossero i temi trattati e le parole delle canzoni della competizione. È stata la Rai Pubblica Utilità a fornire il servizio lungo tutto il corso del Festival con audiodescrizione e sottotitoli che hanno permesso davvero a tutti di essere partecipi a quest’ultima edizione dello show condotto da Amadeus su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio scorsi.

Chi sono i Performer Lis?

Andrea Falanga, Argentina Cirillo, Claudia Falanga, Connie Ciocia, Gloria Antognozzi, Laura Di Gioia, Lucia Daniele, Martina Romano, Nicola Della Maggiora, Nicola Noro, Sabrina Gabrieli, Valentina Bonacci, Valentina Di Leva e Zena Vanacore, così era composta la squadra dei Lis Performer che hanno consentito a tutti di seguire lo spettacolo.

A dare notizia del servizio, ancor prima che la kermesse prendesse il via era stata la responsabile di Accessibilità Rai Pubblica Utilità, Maria Chiara Andriello: “Dallo Studio 5 di Via Teulada a Roma, in contemporanea con il Teatro Ariston di Sanremo, 14 performer sordi e udenti e 4 interpreti Lis si alterneranno per restituire al pubblico di riferimento l’interpretazione di tutti i brani musicali, sia quelli in gara che quelli della serata ‘Cover’ come anche quelli presentati dagli artisti ospiti, e delle battute di conduttori e ospiti della manifestazione. La produzione sarà completata da sottotitoli in diretta. A rendere il tutto più emozionante e vivo, il pubblico, in prevalenza sordo, che siederà sulle gradinate all’interno dello Studio e farà da cornice attiva ad una vera festa della Canzone Italiana”.

