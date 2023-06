Perla di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, di dov’è, foto, Instagram, la storia con Mirko

Tutto pronto per Temptation Island 2023 e le coppie in gara sono state svelate tra polemiche e curiosità. Perla e Mirko cercheranno di risolvere i loro problemi d’incompatibilità nel resort sull’isola della Sardegna: funzionerà o sono destinati a lasciarsi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la loro storia d’amore!

Perla e Mirko a Temptation Island 2023: la loro storia

Perla e Mirko sono in gara a Temptation Island 2023. Approderanno sull’isola insieme ad altre sei coppie e si troveranno di fronte a molte sfide. Riusciranno a resistere ai tentatori e alle tentatrici? Lo scopriremo presto. Il loro video di presentazione sulla pagina Instagram ufficiale del programma ha subito attirato l’attenzione. Qual è la loro storia? Lei si è trasferita nella città di lui per amore e ha lasciato la sua terra d’origine, il lavoro, la famiglia e le amiche a Salerno. Questo la rende profondamente infelice. Ecco il loro video di presentazione:

Chi è Perla: età, lavoro, di dov’è

La fidanzata di Mirko si chiama perla e ha 25 anni. I due stanno insieme da ben 5 anni e dopo i primi tre anni di relazione, lei si è trasferita da lui. Ecco la sua dichiarazione nel video: “Ho scritto io al programma perché per amore di Mirko mi sono trasferita a Rieti, dalla mia città che è Salerno. Nonostante i miei sacrifici, avendo rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche ad oggi non mi rende felice. Perché lui è diventato, da due anni, una persona apatica che non dà stimoli alla relazione”.

Chi è il fidanzato Mirko e perché sono in crisi

Su Mirko non si hanno molte informazioni, anche dal video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma sembra una persona molto schiva e riservata. Non sappiamo quale sia il suo lavoro, ma durante il programma sicuramente lo conosceremo meglio. Sappiamo soltanto che è cresciuto a Rieti, città in cui oggi convive con la fidanzata Perla. La piccola città, però, sembra ormai diventata una prigione per lei e sta distruggendo il loro amore. Lei è infelice e le manca la sua terra. Mirko, nel video di presentazione ha replicato alle ‘accuse’ dicendo: “Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti. Il problema è che vedo un muro davanti a me. Come se qualsiasi cosa, non fosse mai quella giusta”. Come andrà a finire tra loro?