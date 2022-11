Piera Levi-Montalcini: chi è, carriera, la zia Rita Levi-Montalcini, famiglia, Instagram

Piera Levi-Montalcini è una famosa ingegnera italiana, oltre che già consigliere comunale di Torino, nipote della compianta scienziata Rita Levi-Montalcini. La nipote del Premio Nobel per la Medicina, sarà oggi ospite al programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai 1.

La vita di Piera Levi-Montalcini

Nata di una famiglia di artisti, architetti e scienziati, la giovane Piera cresce con la passione per lo sport: qui inizia a praticare, fin dalla gioventù, lo sci di fondo intorno agli Anni ’60. E’ figlia di Gino Montalcini, famoso architetto razionalista che mise in piedi opere tra l’inizio del 1900 e la metà degli Anni ’50: furono sue le opere del Palazzo per gli uffici del Gruppo Gualino, Colonia Montana IX Maggio e il Nuovo Palazzo delle Facoltà Umanistiche dell’Università di Torino.

La zia Rita Levi-Montalcini

Nella sua vita, Piera fu molto legata alla sua zia Rita Levi-Montalcini. I ricordi della famosa ingegnera, vivono di un profondo e continuo omaggio verso la persona della parente. Infatti, la zia fu una delle più grandi innovatrici nel campo medico e neurologico dal Dopoguerra in poi. Fu sua la scoperta del Nerve Growth Factor (NGF), con cui venne decorata del Premio Nobel per la Medicina nell’anno 1968 e che dimostrò l’eccellenza scientifica italiana.

Ha accompagnato la zia in diversi viaggi istituzionali della zia, come gli incontri con: Ciampi e Trussardi a Cernobbio nel 1999; il Premio Gallipoli nel 1999; all’inaugurazione del “Laboratorio di Neuroscienze Rita Levi-Montalcini” presso l’Università Bicocca di Milano nel 2000; alla manifestazione giovanile “10 Nobel per il Futuro ”; all’Università della Terza Età di Milano nel 1999; alla presentazione del libro “Alla scoperta dei Premi Nobel – Rita Levi-Montalcini” avvenuto a Roma nel 2004.

La famiglia e Instagram

L’ingegnere, impegnata nel proprio mestiere e nel fare iniziative per mantenere viva la memoria della zia, è sposata e ha due figlie, cui porta la foto nel proprio screen saver del compiuter. Su Instagram è rintracciabile all’account @pieralevimontalcini, su cui però non ha ancora mai pubblicato nulla.