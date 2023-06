Pierfrancesco Pingitore, chi è la figlia Donatella: età, lavoro, marito e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gigi Marzullo e Serena Autieri che presto vedremo alla conduzione di Uno Mattina Estate, anche Pierfrancesco Pingitore, il papà del Bagaglino, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la figlia Donatella.

Cosa sappiamo su Donatella Pingitore, la figlia di Pierfrancesco

Pierfrancesco Pingitore, papà del Bagaglino, ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dal mondo del gossip e dai riflettori. Sappiamo, però, che ha una figlia, Donatella: lei, nata a Roma, è la presidentessa dell’ALIG, l’associazione laboratori di ingegneria e geotecnica. Donatella è nata nella Capitale, ma non sappiamo quando, ha frequentato il liceo scientifico, poi si è laureata in geologia all’università La Sapienza ed è iscritta all’albo professionale dei Geologi del Lazio. Ma non solo. Come anticipato, dal 2010 lei è la presidente dell’associazione laboratori di ingegneria e geotecnica.

Chi è il marito, vita privata

Donatella Pingitore è felice al fianco di Vittorio Tomasone. Lui è stato generale di corpo d’armata, è originario di Altavilla Irpina, in Campania. Dal loro amore, che i due hanno sempre preferito tenere lontano dai riflettori, sembrerebbe essere nato un figlio. Pierfrancesco Pingitore, quindi, sarebbe anche nonno: oggi si lascerà andare e si racconterà ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1?

Donatella Pingitore è molto riservata, sui social, soprattutto su Facebook, condivide davvero poco. E sembrerebbe essere tifosa della Lazio.