Pietro Pulizzi, chi è il marito di Piera Maggio e il papà di Denise Pipitone: età, la scomparsa della figlia e Anna Corona

Dopo la puntata di ieri, torna l’imperdibile e puntuale appuntamento della domenica con Verissimo. E oggi, in esclusiva, nel salotto di Silvia Toffanin arriverà Piera Maggio, la mamma ‘coraggio’, la donna che da 18 anni non ha mai smesso di cercare sua figlia, Denise Pipitone, nata dalla relazione extraconiugale con Pietro Pulizzi. E scomparsa quando aveva 4 anni da Mazara Del Vallo, in Sicilia.

La storia d’amore tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi

Pietro Pulizzi, nonostante il cognome diverso, è il papà di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 quando aveva appena 4 anni. Lei stava giocando fuori casa quando è scomparsa e da quel giorno non si hanno più sue notizie, nonostante le mille ricerche, le indagini e le varie piste. Di Pietro sappiamo che vive e lavora a Mazara e che prima di incontrare Piera era sposato con Anna Corona, una donna finita spesso al centro delle indagini. Dal loro amore sono nate due figlie, Jessica e Alice: la prima è stata accusata e processata per aver rapito Denise, ma è stata poi assolta da ogni accusa.

Nella vita Pietro è un autista e quando la figlia è scomparsa, Denise viveva con Toni Pipitone, primo marito di Piera e suo fratello Kevin, nato nel 1993. Piera, infatti, aveva avuto una relazione extraconiugale con Pietro ed era rimasta incinta.

Il ‘ruolo’ di Anna Corona

Pietro Pulizzi era sposato con Anna Corona, un nome spesso rimbalzato sulle pagine dei giornali. La donna era gelosa? Voleva vendicarsi? C’entra qualcosa con il rapimento di Denise? Domanda che, a distanza di anni, restano ancora senza risposta. Quello che è certo, però, è che i due genitori, che sono convolati a nozze, non smettono di cercare Denise.

La speranza c’è sempre

“Sogno di uscire e vedermi Denise davanti, che sta aspettando il papà o la mamma. È un sogno realizzabile” – ha detto l‘uomo ai microfoni di Chi l’ha visto?. Denise è il suo primo pensiero e l’obiettivo è uno: rintracciare la figlia, che oggi è una donna.