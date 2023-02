Pilar Fogliati, chi è il fidanzato? Età, lavoro e vita privata

Pilar Fogliati la conosciamo tutti. Lei una delle grandi protagoniste della serialità italiana, e qualche tempo fa con la fiction “Cuori” ha letteralmente conquistato il pubblico di Rai1. La giovane attrice è ironica, spigliata e molto versatile in televisione, per lei questi sono stati veri e propri anni d’oro, ma non solamente sul lavoro, ma anche per i sentimenti.

Claudio Gioè: chi è, età, carriera, film, Makari 2, moglie, figli, Pilar Fogliati, dove vive, Instagram, famiglia, chi è la compagna

Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati è stata sempre lontanissima dalle cronache rosa, rimanendo molto schiva e lontana dai soliti pettegolezzi dei tabloid, e questo per una ragione molto semplice: la giovane attrice è felice e innamorata, almeno stando alle ultime informazioni che abbiamo a disposizione. In questo momento Pilar Fogliati sta vivendo una vera e propria storia d’amore, come quella dei film e delle serie in cui ha preso parte. Dopo aver archiviato, infatti, la sua storia con l’attore Clauido Gioè, durata ben 4 anni, ora, dopo in periodo di riflessione e metabolizzazione, vive la sua vita in compagnia del fidanzato attuale, che si chiama Saveriano Recchi.

L’intervista e la parole dell’attrice sulla sua vita sentimentale

La giovane attrice si è raccontata in una recente intervista che ha voluto rilasciare al settimanale DiPiùTv dove ha spiegato come sia felice insieme ad un compagno che lei stessa ha definito intelligente e che a capire che i tempi della sua professione la portano spesso lontano. A quanto pare Severiano Recchi è un ragazzo molto sincero, anche se sul suo futuro Pilar Foglia va cauta, con i piedi di piombo. Sulla sua passata storia con Claudio Gioè, invece, ha detto: “avevamo dei progetti diversi”.

Severiano Recchi, un amore nato lentamente

Tornando a Saveriano Recchi, il loro amore è nato a poco a poco, e all’epoca la Foglati aveva detto: ”Da qualche mese ho un nuovo fidanzato. Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui. Magari succederà più avanti: sono molto indipendente e tengo ai miei spazi”. Ma chi è veramente? Severiano Recchi ha 35 anni e lavora nel settore delle rinnovabili. Pare che la coppia si sia conosciuta a Roma, grazie ad alcuni amici che hanno in comune. Da quel momento, poi, non si sono più lasciati.