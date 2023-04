Primo Reggiani: chi è, età, carriera, chi è il padre, fidanzata, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato pomeriggio su Canale 5 con il salotto più amato dagli italiani: Verissimo. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche l’amato attore Primo Reggiani. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita!

Chi è Primo Reggiani: età, carriera, film

Primo Reggiani è un attore nato a Roma il 5 novembre 1985 sotto il segno dello scorpione e ha quasi 38 anni. Lui è figlio d’arte e ha deciso di seguire la strada dei genitori: il padre era l’attore toscano Aldo Reggiani e la madre l’attrice pugliese Caterina Costantini. Il padre è scomparso dieci anni fa, nel 2013 e ha lasciato una ferita insanabile nel figlio. Il debutto avviene quando lui ha poco più di vent’anni con una parte nel film “Favola” del 1996 e da lì, grazie alla sua bravura, ha un gran successo. Ha guadagnato grande notorietà con il suo ruolo nella fiction “Orgoglio”. Il suo ultimo ruolo è della serie “Il Patriarca“, dove il protagonista è interpretato da Claudio Amendola, che è anche il regista. Ecco alcune serie tv e film in cui ha lavorato:

Don Matteo 2

Orgoglio

R.I.S. Roma-Delitti imperfetti

Lea-Un nuovo giorno

Il Patriarca, regia di Claudio Amendola

Scrivilo sui muri

Fratelli

Baciami ancora

Ci vediamo a casa

Vita privata: fidanzata e figli

Gli amori e le avventure nella sua vita non sono certamente mancati: per tre anni è stato fidanzato con l’attrice Martina Stella. I due si sono conosciuti nel 2008 e nel 2011 hanno preso strade diverse. Dopo alcuni anni in cui si è goduto la vita da single, nel 2014 si è fidanzato con Costanza Caracciolo: l’ex velina di Striscia la notizia. Dopo un paio di anni ha finalmente conosciuto l’amore della sua vita: Federica Pacchiarotti. I due vivono insieme a Roma e da pochissimo hanno avuto un figlio: Romeo, nato il primo settembre 2021.

Foto e Instagram dell’attore

L’attore ha un profilo Instagram seguito da oltre 43 mila persone su cui condivide molti scatti della sua quotidianità. Vediamo molte foto in giro per la capitale, con il piccolo Romeo e la compagna. Non solo: ha una cagnolina di nome Mia che porta sempre con sé. Ecco un dolce scatto: