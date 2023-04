Primo Reggiani, chi è la fidanzata Federica Pacchiarotti: età, lavoro, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato pomeriggio su Canale 5 con il salotto più amato dagli italiani: Verissimo. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche l’amato attore Primo Reggiani. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dalla carriera alla famiglia. La sua fidanzata è l’amore della sua vita: si chiama Federica Pacchiarotti, conosciamola meglio!

La vita privata di Primo Reggiani

Gli amori e le avventure nella sua vita non sono certamente mancati: per tre anni è stato fidanzato con l’attrice Martina Stella. I due si sono conosciuti nel 2008 e nel 2011 hanno preso strade diverse. Dopo alcuni anni in cui si è goduto la vita da single, nel 2014 si è fidanzato con Costanza Caracciolo: l’ex velina di Striscia la notizia. Dopo un paio di anni ha finalmente conosciuto l’amore della sua vita: Federica Pacchiarotti. I due vivono insieme a Roma e da pochissimo hanno avuto un figlio: Romeo, nato il primo settembre 2021.

Chi è la fidanzata Federica Pacchiarotti: età e lavoro

Federica Pacchiarotti è una persona molto riservata, che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e non si è mai voluta esporre troppo alle telecamere. Non sappiamo quanti anni abbia, ma è certo che sia nata a Roma e nella vita è un’estetista e massaggiatrice molto brava. L’attore sembra felice di questo, ha dichiarato in un’intervista: “Sono convinto che avere ciascuno il proprio personale ambito lavorativo, senza rischiare di intrecciarlo con il privato aiuti sicuramente l’equilibrio della coppia. Non è tanto un discorso di competitività quanto piuttosto quello di vivere le medesime ansie e timori, soprattutto in un lavoro precario come il mio”.

Figlio, foto e Instagram

Federica Pacchinotti ha un profilo Instagram dedicato a pochi intimi, infatti è seguita da poco più di 3 mila persone. Condivide molte foto con il fidanzato e il figlio Romeo, nato il primo settembre 2021, che ama tantissimo. Lei e Primo Reggiani si sono conosciuti per caso nel 2019, grazie a un amico in comune, e non si sono più lasciati. Ecco un dolce scatto familiare: