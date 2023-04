Primo Reggiani, chi sono i genitori Aldo Reggiani e Caterina Costantini: età, carriera, film

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato pomeriggio su Canale 5 con il salotto più amato dagli italiani: Verissimo. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche l’amato Primo Reggiani. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dagli amori alla carriera. Sapete chi erano i suoi genitori? Il padre era il grande attore Aldo Reggiani e la mamma un’altra grande attrice pugliese: Caterina Costantini. Conosciamoli meglio!

Chi sono i genitori di Primo Reggiani?

Primo Reggiani è figlio d’arte e ha deciso di seguire la strada dei genitori: il padre era l’attore toscano Aldo Reggiani e la madre l’attrice pugliese Caterina Costantini. Della vita privata della famiglia non si hanno molte informazioni perché sono sempre stati molto riservati. Sappiamo soltanto che i genitori facevano molte prove anche in casa e Primo è cresciuto tra il teatro, i set televisivi e la sua casa era sempre piena di copioni. Così, sin da piccolino, è nata anche il lui la passione per la recitazione che l’ha portato a seguire le orme dei suoi genitori. “Ho iniziato a lavorare a 9 anni. I miei genitori facevano gli attori e mi portavano sempre con loro”, ha raccontato. Così, il debutto è avvenuto quando lui aveva poco più di vent’anni con una parte nel film “Favola” del 1996 e da lì, grazie alla sua bravura, ha un gran successo.

Il padre Aldo Reggiani e la madre Caterina Costantini

Il padre di Primo Reggiani era il grande attore toscano Aldo Reggiani. Nato a Pisa il 19 dicembre 1946 e morto in Sardegna nel 2013, è stato un attore molto importante nel panorama del cinema italiano. Il suo esordio è avvenuto quando aveva solo 20 anni, nel film di Alfredo Giannetti “Giorno per giorno, disperatamente”. Il grande successo, però, è arrivato nel 1968 con la sua interpretazione di Dick Shelton in “La Freccia nera”, al fianco di Loretta Goggi e Alessandro Foà. Da quel momento ha avuto un gran successo ed è stato anche uno degli attori preferiti di Dario Argento. La madre è Caterina Costantini, un’altra grande attrice pugliese che ha recitato in diversi film, ma la sua più grande passione è sempre stata il teatro. Si è formata al piccolo teatro di Bari e poi al centro universitario tetrale con Michele Mirabella. Ha girato l’Italia in tournée con tante compagnie teatrali e ha interpretato i ruoli più disparati nelle varie opere, tra cui: Medea, La Lupa, Bisbetica Domata, Il Cilindro e tante altre. Ad oggi è un grande punto di riferimento per il figlio. “Se ho bisogno di un parere chiamo sempre mia madre, è buona ma sincera” ha raccontato Primo.

Il ricordo del padre

Il padre Aldo Reggiani è scomparso dieci anni fa, nel 2013 e ha lasciato una ferita insanabile nel figlio. Se n’è andato all’improvviso a causa di un‘ischemia cerebrale fulminante che l’ha colpito all’età di 66 anni. Primo ha raccontato in un’intervista, parlando del padre: “Mi ha insegnato che il mestiere da attore è anche sofferenza“. Ha continuato: “Mio padre mi ha sempre detto ‘Fai quello che ti senti’, mi ha spiegato che si sta anche molto male per questo mestiere e crescendo devo dire che è la verità. È un mestiere che ti porta a stare sempre sotto il giudizio costante”.