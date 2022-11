Programmi tv stasera, martedì 1 novembre: Sopravvissuti, Il Collegio, Le Iene Show, Di Martedì

Anche stasera, martedì 1 novembre 2022, arriva il nostro appuntamento fisso con la programmazione televisiva che vi intratterrà durante la serata, dopo una lunga giornata passata a fare tantissime cose. Ora che l’inverno è alle porte, diventa sempre più piacevole trascorrere del tempo in casa, al caldo, magari sotto le coperte, a guardare un film o il proprio programma preferito. Per questo, noi della redazione del Il Corriere della Città, siamo qui pronti per indicarvi le principali proposte dei diversi palinsesti. Ecco a voi la programmazione tv di stasera, 1 novembre 2022.

Stasera in tv: la programmazione Rai

Attesissimo finale di puntata per la fiction del 2022 di Carmine Elia, con Lino Guanciale, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Alessio Vassallo, Fausto Maria Sciarappa: Sopravvissuti, su Rai1 è pronto a svelarvi il finale di stagione con tantissimi ed emozionanti colpi di scena inaspettati. Chissà cosa accadrà, siete curiosi? Manca poco ormai. Su Rai2, invece, tutto proprio per il docu-reality che sta facendo impazzire tutto il pubblico rai, da quando è iniziato. Anche questa sera andrà in onda, perché è tempo di verifiche, scolastiche e non solo per i ragazzi de Il Collegio 7. Su Rai3 c’è Bianca Berlinguer con il suo programma di attualità ed approfondimento: Cartabianca.

Il palinsesto Mediaset

Su Canale5, ore 20.50, tutti incollati al televisore per il match Bayern Monaco-Inter, mentre su Italia1 alle 21,20 andrà in onda un’altra avvincente puntata de Le Iene Show, con tante interviste e scoop sensazionali. Infine, su Rete4, è ancora il momento della politica e dell’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal Coro.

La7, Tv8 e NOVE: la programmazione

Su La7, a partire dalle ore 21.15 c’è DiMartedì, con l’inconfondibile stile di Giovanni Floris, pronto a parlare dei temi più caldi che animano e agitano il Paese, con tantissimi ospiti d’eccezione. Poi, ancora, su TV8, alle ore 21.30 c’è Pechino Express – La Rotta dei Sultani, con tanti viaggi ed avventure mozzafiato, e su NOVE ore 21.35 il film The Expatriate – In Fuga dal Nemico.