Pupi Avati: chi è, età, carriera, film, moglie, ultimo film, libri, Dante

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo amatissimo dal pubblico di Rai 1 che vede alla conduzione Mara Venier. Pronta ad accogliere in studio tanti ospiti. Tra questi anche Pupi Avati, regista del lungometraggio Dante, che uscirà al cinema il prossimo 29 settembre.

Pupi Avati: chi è, età, carriera

Giuseppe Avati è noto con il nomignolo “Pupi”, da qui il nome d’arte Pupi Avati. Era figlio di un antiquario bolognese di origine calabrese e fratello maggiore di Antonio, sceneggiatore e produttore. Avati è nato a Bologna il 3 novembre 1938 ed è sposato con Amelia Turri. Da giovane studiò Scienze politiche all’Università degli Studi di Firenze, e inizialmente tentò una carriera nel jazz. Il suo sogno era quello di diventare un clarinettista jazz. Infatti dal 1959 al 1962 fece parte della Doctor Dixie Jazz Band come clarinettista dilettante. Quando nella band entrò Lucio Dalla, Pupi Avati si fece da parte.

Per quattro anni lavora come rappresentante della Findus surgelati, quelli che descrive come i quattro anni peggiori della sua vita. Guardando il film 8½ di Federico Fellini capì che la sua passione era il cinema e da lì iniziò a reperire fondi per produrre e girare i suoi primi film,

Tra i suoi film più famosi troviamo:

La casa dalle finestre che ridono

Aiutami a sognare

Impiegati

Noi tre

Regalo di Natale

La rivincita di Natale

Magnificat

Storia di ragazzi e ragazze

Il cuore altrove

Il papà di Giovanna

Il matrimonio con Amelia Turri

“Lei, bellissima, camminava nelle strade di Bologna tenendosi per mano con un tipo bello, alto, era un principe, Gianluigi Zucchini. E io, vedendola, mi resi conto che era la tessera mancante del mio puzzle. Che era la “lei” della storia della mia vita”. Questa la dichiarazione d’amore rilasciata da Pupi Avati al Corriere dedicata alla moglie Amelia Turri, che ha sposato nel 1964. “Ero un ragazzo con tutte le difficoltà di chi avverte la propria inadeguatezza nei riguardi dell’altro sesso. Ma come succede, sono gli opposti che si attraggono: meno sei seducente e più ti piacciono le persone seducenti”.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Mariantonia Avati, nata nel 1966, anch’ella regista; Tommaso Avati, nato nel 1969, sceneggiatore; Alvise, nato nel 1971, animatore 3D. Si è inoltre dichiarato “grande tifoso del Milan”.