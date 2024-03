Quando esce la nuova stagione di Mare Fuori? La probabile data

E’ il destino di tutte le grandi serie tv, ad ogni nuova stagione si accompagna il classico ritornello di domande. Sarà l’ultima? Ne gireranno un’altra? E Mare Fuori, visto l’enorme successo riscosso, non fa eccezione.

Mentre la quarta stagione di Mare Fuori prosegue in prima serata su Rai 2, dopo aver visto in anteprima su Rai Play gli episodi, è già tempo di guardare al futuro. Che ne sarà infatti dei ragazzi dell’IPM? Se da un lato infatti fan e telespettatori stanno seguendo con trepidazione le nuove puntate – e chi non è riuscito ad aspettare si è già visto anche il finale di stagione già disponibile on demand – dall’altro già ci si interroga sulla possibile nuova quinta stagione. E perfino sulla sesta. Vediamo cosa sappiamo.

Mare Fuori 4: nuova stagione, vecchie emozioni

Senza spoilerare troppo a chi la sta vedendo in questi giorni su Rai 2, anche se è davvero difficile respingere le anticipazioni (anche per nostra stessa curiosità visto che, comunque, le puntate sono tutte a portata di schermo), in questa nuova stagione le emozioni non mancheranno. La storia si è riaperta su Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella costretti a fare a meno dell’amore incondizionato della loro famiglia.

Faccia a faccia con le loro paure, navigando a vista e potendo contare – non tutti per la verità – soltanto sull’appoggio degli amici. Questo quarto capitolo è quello della maturità per i ragazzi: è il tempo delle scelte, di capire quello che si vuol fare ed essere da grandi avendo superato la soglia della maggiore età. Servirà coraggio e determinazione, anche per ‘reggere’ al peso dello scontro generazionale con gli adulti, soprattutto dopo l’arrivo della nuova Direttrice dal carattere oltremodo duro.

Mare Fuori 5 si farà? Quando esce

Tornando al nostro quesito di apertura come detto è tempo di saperne di più sul futuro della serie. Futuro che, com’è noto, sembrerebbe essere piuttosto longevo considerando che in cantiere ci sarebbero non una, ma ben due nuove stagioni. La prima, la quinta, dovrebbe arrivare con la consueta formula sempre a febbraio, verosimilmente del prossimo anno.

La sensazione è che la produzione scelga di mantenere la stessa formula: anteprima su Rai Play e poi dirette su Rai 2 per alcune prime serate. Per quanto riguarda il numero di episodi di Mare Fuori 5 si parla di 12, due in meno rispetto al quarto capitolo che faranno da “antipasto” e preludio della stagione successiva. A rivelarlo il produttore Roberto Sessa di Picomedia a Il Corriere del Mezzogiorno, cha ha poi auspicato l’inizio delle riprese della quinta stagione per la prossima estate.

Grandi cambiamenti, tutte le novità

Guardando ai prossimi capitoli ricordiamo che saranno diverse le novità, a partire dalla regia non più affidata a Ivan Silvestrini, storico regista della serie, ma a Ludovico Di Martino (all’opera in lavori come La Belva, i Viaggiatori e SKAM Italia). Non ci sarà più nemmeno Cristiana Farina, sceneggiatrice fin qui di tutte le stagioni. Assisteremo dunque ad un’impostazione del tutto nuova per Mare Fuori: il risultato finale sarà apprezzato dagli spettatori? Staremo a vedere.