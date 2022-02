Quando finisce Sanremo 2022, data e orario della serata finale

Sta per debuttare su Rai 1 la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, che vedrà alla conduzione per la terza volta consecutiva Amadeus, affiancato ogni serata da cinque attrici. Tra big in gara e grandi ospiti, il Festival di Sanremo è una vera tradizione per gli italiani, quasi un appuntamento fisso e imperdibile: ma quando finirà? Quando si spegneranno le luci sul palco dell’Ariston? E cosa succederà sabato, giorno della finale?

Quando finisce Sanremo 2022?

Il Festival di Sanremo 2022 prenderà il via stasera, martedì 1 febbraio, e terrà compagnia al pubblico di Rai 1 fino a sabato 5, giorno della finale, quando verrà decretato il vincitore di questa imperdibile edizione.

Scaletta e ospiti della puntata finale di Sanremo 2022

Ancora troppo presto per la scaletta ufficiale o per gli ospiti della puntata finale di Sanremo, quella di sabato 5 febbraio. Quello che è certo è che alla conduzione, insieme ad Amadeus, ci sarà l’attrice romana Sabrina Ferilli, mentre come ospiti saliranno sul palco dell’Ariston Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che ora sono impegnata su ‘Costa Toscana’, il palco sul mare di Sanremo. Sabato, poi, gareggeranno e si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara, ma solo tre di loro saliranno sul podio. A decidere sarà sì il pubblico da casa, ma conterà anche il parere della giuria ‘tecnica’, quella dei giornalisti del web, delle radio e della carta stampata.