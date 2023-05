Quando finisce Striscia la Notizia 2023? Data ultima puntata

Striscia la Notizia, il programma e TG satirico più conosciuto ed apprezzato dagli italiani e che viene messo in onda a partire dal mese di settembre, si sta avviando verso la sua chiusura stagionale, che di solito avviene proprio nel mese di giugno. Ma quando precisamente? E, soprattutto, come cambierà la programmazione di Canale 5 in prima serata? E la data precisa della fine del programma? In questo articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande, continuate a leggere e scorrere verso il basso. Ecco tutti i dettagli.

Striscia la Notizia 2023: quando finisce? La data

Dunque, diciamolo da subito: l’ultima puntata di Striscia la Notizia 2023 dovrebbe essere trasmessa proprio nella prima decade del mese di giugno, con ogni probabilità il TG satirico arriverà al suo capolinea nel giorno del 10 giugno 2023. Per quanto concerne, invece, la programmazione Mediaset a partire dal giorno successi, non dovrebbero esserci troppi cambiamenti o modifiche. L’ultima puntata, inoltre, avrà una durata ridotta, perché propri quel giorno, ricordiamo, ci sarà anche la Finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Alla conduzione, come ormai siamo stati abituati durante questa stagione, ci saranno sempre Michelle Hunziker e Jerry Scotti. Per quanto riguarda, invece, i prossimi conduttori, questi li scopriremo solamente dopo l’estate, ovvero quando inizierà la prossima stagione con i prossimi appuntamenti, cioè da settembre 2023.

Come recuperare le puntate in streaming

Per il momento sono queste tutte le indiscrezioni di cui siamo in possesso, nel caso la programmazione dovesse cambiare, ovviamente, saremo i primi ad aggiornarvi, come al solito. Ma che dire delle vecchie puntate? Se volessimo recuperarle, come si fa? Certamente lo streaming! Per poter rivedere e recuperare gli appuntamenti con i conduttori del TG satirico di Canale 5 della stagione appena passata, basterà collegarvi ad internet, e fare l’accesso alla piattaforma Mediaset Infinity in maniera assolutamente gratuita. Dovrete solamente registrarvi con un indirizzo email, e poi avrete accesso a tutte i programmi che volete recuperare e rivedere.