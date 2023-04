Michelle Hunziker è fidanzata? Età e vita privata della conduttrice

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà a Michelle Hunziker raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Tutti i fan si chiedono una cosa sola: è fidanzata oppure no? Inoltre, sembra che tutti, ma proprio tutti, desiderano che lei torni con Eros Ramazzotti. Siete curiosi? Ecco tutti gli ultimi gossip!

La fine dell’amore con Eros Ramazzotti

Nel 1995, a 25 anni, Michelle incontra l’amore vero: la Hunziker conosce Eros Ramazzotti durante una serata in discoteca. Dal loro amore nasce Aurora Ramazzotti, nel 1996. Due anni dopo, nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia romantica sul lago di Bracciano. Purtroppo il loro matrimonio finisce nel 2002. La bella showgirl ha rivelato il motivo solo diversi anni dopo: ai tempi è stata vittima di una setta, che l’ha portata ad una drastica decisione: “Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”. Ancora oggi si pente di quello che ha fatto e ad ogni occasione ribadisce: “Se non fossi entrata in quella maledetta setta, probabilmente starei ancora con Eros”. I due sono appena diventati nonni del piccolo Giulio e sotto lo scatto condiviso sui social, emerge un volere comune da tutti e tutte le fan: Michelle ed Eros Ramazzotti si guardano con grande dolcezza e dovrebbero tornare insieme. Forse si amano ancora? Come si dice “Talvolta gli amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Michelle Hunziker è fidanzata?

Michelle dopo molti anni è riuscita ad uscire dalla setta che l’aveva inghiottita e ha incontrato un nuovo grande amore. Nel 2011 inizia, così, una relazione con Tomaso Trussardi, che sposa nel 2014 con una splendida cerimonia presso il Palazzo della Regione di Bergamo. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine: Sole nel 2013 e Celeste nel 2015. Michelle e Tomaso, poi, hanno annunciato la fine della loro storia. Ad oggi, è fidanzata? Non abbiamo una risposta certa, ma sappiamo che ha intrapreso una relazione con Giovanni Angiolini.

Chi è il nuovo amore della conduttrice

Sembra che un nuovo amore renda felice la bella conduttrice: Giovanni Angiolini, ma chi è? Si tratta di un chirurgo nato nel 1981 a Sassari, che ha 42 anni. Non è solo un chirurgo ortopedico, ma anche un modello e conduttore, oltre ad aver fatto parte del cast del GF vip nel 2005. Secondo alcuni gossip, però, sembra che tra i due sia già finito tutto. Destano un grande sospetto delle foto pubblicate da alcuni paparazzi a gennaio che vedono la Hunziker in compagnia di Trussardi. Forse è tornata la fiamma tra i due? Non lo sappiamo, magari Michelle rivelerà qualche dettaglio oggi a Verissimo.