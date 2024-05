Quando inizia Temptation Island 2024? Rivelata la data

Tutto pronto per la nuova edizione di quello che è diventato a tutti gli effetti il programma dell’estate: tra pochi giorni infatti, dopo le emozioni vissute lo scorso anno, ricomincerà Temptation Island. E ci sarebbe anche (finalmente) una data ufficiale da segnare sul calendario. Ecco cosa sappiamo.

Filippo Bisciglia è pronto a tornare in tv con il format estivo tra i più amati del pubblico, Temptation Island. Un programma che ha fatto le fortune di Mediaset – specie lo scorso anno – considerando che la stagione estiva è quella meno “movimentata” dell’anno, quando fiction, film e format di richiamo si prendono una pausa prima di settembre. Ecco allora che il racconto vicende delle coppie in crisi, alla ricerca di risposte sulla loro relazione, ha saputo far breccia nel cuore dei telespettatori, fino a tenerli incollati davanti alla tv.

Riparte Temptation Island: le anticipazioni

Le premesse per un’altra edizione record ci sono pertanto tutte. Non solo. Lo scorso anno, per la prima volta, grazie a Temptation Island, alcuni protagonisti sono riusciti a ritagliarsi un posto in tv, oltre cioè la semplice messa in onda del programma. Un esempio su tutti è stata la storia tra Mirko e Perla (con Greta sullo sfondo), sbarcata e proseguita perfino al Grande Fratello. Per non parlare poi di tutte le ospitate di altri protagonisti nei vari salotti, su tutti quello di Verissimo.

C’è da capire allora cosa accadrà quest’anno. La produzione proseguirà dunque con questo filone – scegliendo cioè personaggi “spendibili” anche altrove – oppure cercherà di mantenere lo spirito con cui è nato il programma? Si tratta di un dilemma di non poco conto perché muoversi verso la standardizzazione del format seguendo i canoni dello spettacolo potrebbe far perdere autenticità alla trasmissione, rischiando così di far venire meno l’attenzione del pubblico. Cosa vedremo allora in tv tra poco?

Temptation Island 2024 estate: i punti fermi

Intanto si riparte dalle colonne portanti del programma, la prima delle quali è senza dubbio lui, l’amato conduttore Filippo Bisciglia, pronto come sempre a raccontarci trame e intrighi tra le coppie protagoniste. La seconda è la bellissima location, ovvero quella dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, sicuramente uno dei posti più belli dell’isola. Dopodiché ci saranno tutti gli ingredienti che hanno determinato il successo del format: due settimane nel villaggio, e i temibili – quanto attesissimi – falò di confronto tra fidanzati e fidanzate. In mezzo sempre loro, tentatori e tentatrici, pronti a far saltare il banco.

Quando inizia Temptation Island 2024? C’è la data

Arriviamo così alla domanda più attesa di tutte, in attesa chiaramente di conoscere da vicino le coppie di quest’anno. Ebbene, secondo i rumors delle ultime settimane la messa in onda del programma era prevista per metà giugno e così effettivamente dovrebbe essere. Ma c’è di più, ovvero un primo giorno indicato quale puntata d’esordio di questa nuova edizione: si tratta di giovedì 13 giugno 2024. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare qualche altro giorno per saperne di più.