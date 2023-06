Quando inizia Uno Mattina Estate 2023? Data, orario e conduttori

L’estate sta gradualmente entrando nel vivo e i palinsesti televisivi iniziano a cambiare programmazione. Se per i prossimi mesi i telespettatori dovranno dire arrivederci ad alcuni programmi che sono soliti allietare le loro giornate, le trasmissioni estive certamente non mancheranno. Ne è un esempio Uno Mattina Estate che a partire dal prossimo 19 giugno è pronto a fare capolino sul piccolo schermo. Tante le rubriche pronte a prendere il via! Ma quando andrà in onda e chi saranno i conduttori?

Gianni Ippoliti fa rassegna e Tiberio Timperi sbuffa: cosa è successo a Uno Mattina in Famiglia

Uno Mattina Estate 2023

Uno Mattina Estate è la versione estiva di Uno Mattina e, come detto, sarà pronta a fare compagnia agli affezionati telespettatori a partire dal prossimo 19 giugno. L’appuntamento è per le ore 9 su Rai 1. La prima ora del programma sarà condotta da Tiberio Timperi e si occuperà di attualità e territorio ma anche di consumi e risparmi con tanto di tutorial e consigli degli esperti ma non solo. Non mancherà, infatti, lo spazio per argomenti di salute e benessere così come per quelli di cucina e nutrizione al fine di raccontare i piatti della nostra tradizione culinaria.

Uno Mattina Estate Show

Alle 10 invece comincerà “Uno Mattina Estate Show” che vedrà al timone Serena Autieri e Gigi Marzullo, per un’ora di leggerezza condita da musica, costume ed incontri con grandi personaggi. Non mancherà poi il racconto delle figure più rappresentative della storia del nostro spettacolo. Numerosi gli ospiti e le relative testimonianze che potremo ammirare in studio.

Uno Mattina Estate Cronache

Alle 11 invece la conduzione passa nuovamente a Tiberio Timperi, al timone del format: “Uno Mattina Estate Cronache”, spazio dedicato alle cronache estive, al racconto della provincia, ai grandi gialli del passato e alle inchieste più recenti. Anche in questa circostanza saranno diversi gli ospiti presenti in studio pronti a raccontare le pagine più importanti e significative del nostro passato senza, tuttavia, mai distaccarsi e trascurare gli avvenimenti del presente.