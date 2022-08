Quando inizia Unomattina 2022? La data, chi sono i conduttori

Una delle trasmissioni più amate dagli italiani sta per tornare nuovamente a farci compagnia: parliamo certamente di Unomattina! Ma quando inizia la nuova edizione del programma? Chi lo condurrà quest’anno? La trasmissione è pronta ad accogliere con grande entusiasmo tantissime novità scoppiettanti e tutte da scoprire.

Unomattina: chi sarà il conduttore?

Una delle prime interessanti novità riguardano certamente il cambio di timone. Il conduttore per l’edizione invernale 2022/2023 sarà Massimiliano Ossini! In parte, l’indiscrezione era già stata anticipata da TvBlog, ma ora finalmente è stata confermata dal diretto interessato anche tramite La Stampa.

I temi affrontati e le parole di Ossini

Per quanto riguarda, invece, le tematiche che saranno affrontate durante il corso delle puntate, pare proprio che saranno le stesse già toccate nella versione estiva, insieme a Maria Soave. In merito alle elezioni, poi, Ossini ha detto:

Di elezioni parleranno i programmi dei tg studiati proprio per quello.

Sulla sua conduzione, poi, il presentatore ha aggiunto:

Io penso che certe immagini non debbano passare in tv. Ho avuto una piccola parentesi di lavoro in radio che mi ha insegnato a raccontare, anche emozionando ma senza scendere nel voyeurismo. Non mi piacciono i toni forti, se punto a qualcosa mi piace ottenerla con gentilezza. La mia Unomattina sarà positiva, un programma che darà risposte.

”Attualità, medicina, sociale”

Tutto è pronto e nulla è lasciato al caso. Inoltre, dalle ultime dichiarazioni, sembra proprio che il nuovo conduttore di Unomattina abbia cucito addosso a se stesso il programma. Ecco le sue parole in merito:

La trasmissione sarà come me, positiva senza tralasciare le grandi questioni. Il caro bollette, energia, ambiente, clima, voglio un programma che possa dare risposte e ancora attualità, medicina, voglio un programma che possa dare risposte. Vorrei che si parlasse del disagio economico che tanti attraverseranno, ma non ne parlano per vergogna.

Insomma, Unomattina è pronto per essere rinnovato in meglio ed è pronto anche ad accogliere il suo pubblico, ancora una volta.

La data di inizio

Quando comincerà Unomattina? Questo è l’ultimo quesito che ci rimane da affrontare. Lo show che, come anticipato, sarà condotto da Massimiliano Ossini, vedrà il suo primo appuntamento il prossimo 12 settembre 2022. I fan non vedono l’ora di vedere il conduttore alle prese con questa nuova avventura e scoprire le tematiche che verranno affrontate in trasmissione.