Quando inizia Verissimo: chi sono gli ospiti della prima puntata. Ci sarà Ilary Blasi?

Il conto alla rovescia si può attivare perché per la gioia di tutti i fan tra pochissimi giorni su Canale 5 prenderà il via una nuova (e imperdibile) edizione di Verissimo. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera, e la padrona di casa terrà compagnia ai telespettatori sì il sabato, ma anche la domenica. Subito dopo il classico appuntamento con Amici di Maria De Filippi.

Verissimo ritorna in onda sabato 17 e domenica 18 settembre 2022

La prima puntata di Verissimo andrà in onda sabato 17 settembre, poi a questa seguirà quella di domenica. L’appuntamento è sempre alle 16, con Silvia Toffanin che terrà compagnia al pubblico fino alle 18.45. A eccezione della domenica: in questo caso, infatti, Verissimo prenderà il via alle 17.20 per lasciare spazio ad Amici.

Tra gli ospiti Can Yaman e Francesca Chillemi

Tra gli ospiti della prima puntata, stando alle anticipazioni, ci saranno Can Yaman e Francesca Chillemi, che il 30 settembre debutteranno su Canale 5 con la nuova serie ‘Viola come il mare‘. In studio, poi, ci saranno anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Elodie, Federica Pellegrini e Marcel Jacobs.

Ilary Blasi rilascerà l’intervista a Verissimo?

I riflettori, però, sono puntati su Ilary Blasi e la domanda di molti è solo una: la showgirl, che dopo 20 anni di matrimonio si è separata dal marito Totti, rilascerà un’intervista nel salotto televisivo dell’amica Silvia Toffanin? Per il momento non c’è nessuna ufficialità, bisognerà aspettare e capire quale sarà la prossima mossa!