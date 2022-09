Fabrizio Corona contro Totti e Ilary Blasi: ‘Ora ve la racconto io la verità’

E se fino a pochi giorni fa non si faceva altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tra tradimenti e nuove fiamme (presunte), da ieri, invece, i riflettori sono puntati sull’ottavo re di Roma, ex capitano giallorosso. Che ha deciso, dopo mesi di silenzio, di parlare e abbattere quel ‘muro’ di gossip. Totti ha raccontato, al Corriere della Sera, di non essere stato lui a tradire per primo, di aver scoperto dei messaggi sospetti sul telefono dell’ex moglie e di aver ritrovato la felicità, dopo aver attraversato un periodo buio, al fianco di Noemi Bocchi.

Ma se da una parte Ilary Blasi ha deciso di tacere e di proteggere i suoi figli, dall’altra qualcuno non si è certo tirato indietro e ha detto la sua. Quel qualcuno è Fabrizio Corona, il re dei paparazzi che qualche anno fa, durante una puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto una discussione accesa con la conduttrice. Proprio lei, Ilary Blasi.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Totti e Ilary

Fabrizio Corona, che era stato accusato da Ilary Blasi di aver pubblicato delle foto false di Francesco Totti in compagnia di Flavia Vento pochi giorni prima del matrimonio, ora è quasi come se si fosse preso una ‘rivincita’. E ora proprio non riesce a mettersi da parte e a fare finta di nulla.

“Sono uscito dal mondo del gossip perché fondamentalmente mi annoiava. Almeno fino a questa mattina quando ho aperto le pagine del Corriere, giusto il tempo di farmi quattro risate leggendo questa intervista penosa (spero improvvisata). Il mio telefono – ha spiegato Corona sui social – sta letteralmente bollendo, così ho deciso che questa volta una dichiarazione la rilascerà anche io. Non fosse altro perché mi piace l’idea di puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione televisiva condotta da una collezionista di Rolex. Come si dice in questi casi: nun rosicate”. E il riferimento, palese, è a quella puntata del Grande Fratello Vip.

L’incontro ‘scontro’ di Corona con Ilary al GF VIP

Fabrizio Corona, poi, ha pubblicato un post. E ha condiviso con i suoi followers un ‘frame’ di quella puntata: lui fuori la porta rossa di Cinecittà, lei in studio che non lo lascia parlare. E che lo azzittisce.

“Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità. Avete incominciato voi” – tuona Corona.