Quando ricomincia Pomeriggio 5, ultime news su Barbara D’Urso

Dopo i clamorosi e discusi addi in Rai di Fabio Fazio, Annunziata e Gramellini, nel corso di queste settimane si sono scatenate le più diverse ipotesi tra i possibili passaggi e gli scambi di volti noti tra Viale Mazzini e Mediaset. In merito non ha fatto eccezione la personalità di Barbara D’Urso, “madrina” di Canale 5, rispetto alla quale voci sempre più insistenti, la vedevano pronta ad abbandonare Mediaset per entrare a far parte della giura di Ballando con le Stelle e, perché no, anche di altre piattaforme. Ma come stanno davvero le cose?

Le indiscrezioni sull’abbandono della Mediaset da parte di Barbara D’Urso

C’è chi la vedeva nella giuria di Ballando con le Stelle e chi ancora, non escludeva il suo possibile approdo verso altre piattaforme, così da mettersi in gioco e mostrare ai telespettatori una veste completamente diversa da quella vista finora. Tante le indiscrezioni che nel corso di queste settimane si sono avvicendate sul futuro professionale della conduttrice che da ormai vent’anni lavora in Mediaset. Rispetto alla possibilità di far parte del programma, ecco cosa aveva detto qualche settimana fa Milly Carlucci: “Ci siamo viste, abbiamo chiacchierato”. Il tutto era apparso molto vago e sulla possibile presenza della D’Urso nello show dedicato alla danza non vi era certezza.

Le parole della conduttrice

Ora, chi la vedeva andare via da Mediaset dovrà ricredersi. A fare chiarezza in merito è stata la stessa conduttrice che in chiusura dell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5 congedandosi dal pubblico ha detto: “Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite da sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre”, poche ma chiare parole le sue, che non lasciano adito a dubbi rispetto agli sviluppi del suo futuro professionale. Dunque, salvo colpi di scena dell’ultimo momento, Barbara D’Urso tornerà anche nella prossima stagione a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5.