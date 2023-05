Barbara D’Urso lascia Mediaset? Ultime news sulla conduttrice

Dopo l’addio di Fabio Fazio, che ha lasciato la Rai e presto approderà con l’amica e collega di sempre Luciana Littizzetto su Discovery, un’altra amatissima conduttrice sembrerebbe essere pronta a ‘salutare’ l’azienda per la quale lavora. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, il volto di Pomeriggio 5, che come ha spiegato TvBlogo avrebbe deciso di non firmare il contratto biennale proposto da Mediaset. Un addio anche per lei, dopo decenni di lavoro?

Barbara D’Urso lascia Mediaset per Ballando con le Stelle?

E quale sarà, se fosse davvero confermato l’addio, il futuro della conduttrice? Al momento non c’è nessuna certezza, ma solo indiscrezioni. Secondo TvBlogo, che ha ‘lanciato’ la bomba, resta in piedi l’ipotesi che la D’Urso possa ritornare sul piccolo schermo, ma in Rai, come giurata di Ballando con le Stelle. “Ci siamo viste, abbiamo chiacchierato” – ha raccontato qualche settimana fa Milly Carlucci, la padrona delo show del sabato sera di Rai 1. Senza, però, dare nessuna certezza: tutto molto sul vago, tutto ancora da decidere.

Il lavoro su altre piattaforme?

Barbara D’Urso, però, potrebbe continuare a lavorare sì in tv, ma lontano da quella generalista. Come ha spiegato, ancora una volta, Tv Blogo, la conduttrice potrebbe approdare su nuove piattaforme, quindi mettersi in gioco e portare avanti un impegno totalmente diverso da quello a cui ci ha abituato in questi anni. Lei che con i suoi programmi ha raccontato l’attualità, la cronaca e ha portato in luce gossip e pettegolezzi. La conduttrice, quindi, potrebbe lasciare Mediaset per le piattaforme in streaming? Alla domanda, almeno per il momento, non c’è risposta: bisogna aspettare ancora un po’ per capire quale sarà il suo futuro. Il futuro di una conduttrice che da anni, ormai, con il suo ‘caffeuccio’ tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Sarà finita la sua era in casa Mediaset, proprio come è accaduto per Fazio con la Rai?