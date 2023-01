Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP? Data, anticipazioni e concorrenti al televoto

Il Grande Fratello Vip, noto reality targato Mediaset, continua ad appassionare il pubblico e a tenere incollati allo schermo, anche h24, migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, storie che giungono al capolinea, discussioni, strategie, polemiche. E grandi emozioni. Ma quando andrà in onda la prossima puntata del GF VIP? Chi sono i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione? Scopriamolo insieme!

Il GF VIP torna in onda lunedì 16 gennaio 2023?

Stando alle anticipazioni e salvo cambiamenti del palinsesto, la prossima puntata del reality, amatissimo dal pubblico, andrà in onda tra una settimana, quindi lunedì 16 gennaio. Sempre in prima serata e su Canale 5, subito dopo l’appuntamento classico con Striscia la Notizia.

Quando torna il doppio appuntamento settimanale

La domanda dei telespettatori, però, è una: ritornerà, prima o poi, il doppio appuntamento settimanale? Fino a qualche tempo fa, infatti, Alfonso Signorini, padrone del reality, entrava nelle case degli italiani il lunedì e il giovedì, poi a dicembre ha tenuto compagnia al pubblico anche di sabato. Ed eccezionalmente. Per il momento, però, non si parla di doppia puntata alla settimana, quindi bisognerà pazientare un po’ e capire se Mediaset deciderà di cambiare e stravolgere, ancora una volta, i palinsesti.

Chi sono i concorrenti in nomination e cosa è successo il 9 gennaio

In attesa della prossima puntata, che andrà in onda il 16 gennaio, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Al televoto, quindi a rischio eliminazione, tre concorrenti: Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei. Chi di loro è stato salvato dal pubblico? Qualcuno di loro ha dovuto lasciare la casa più spiata di sempre? Quello che è certo è che, come sempre, la puntata si è conclusa con le nomination. Chi dei ‘vipponi’ è finito dritto al televoto? In ogni caso, l’appuntamento con la prossima puntata è tra una settimana: siete pronti con il conto alla rovescia?

Articolo in aggiornamento