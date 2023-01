Grande Fratello Vip, anticipazioni 9 gennaio 2023: ospiti, televoto, eliminati, ultime news su Dana e Nikita

Il Grande Fratello Vip non si è mai fermato e anche durante le feste ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5, che da tempo, ormai, seguono con passione il reality. Tra emozioni, sorprese, colpi di scena e discussioni che non mancano di certo, i protagonisti stanno appassionando il pubblico. E le loro storie sono diventate un po’ le storie di tutti. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che entrerà nelle case degli italiani e li accompagnerà in tutta la puntata. Tra televoti aperti, eliminati e storie d’amore. Ma cosa succederà nella puntata di lunedì 9 gennaio? Chi dei concorrenti è a rischio eliminazione e dovrà salutare gli amici?

Dana, Oriana e Davide al televoto

Dopo l’eliminazione di Wilma Goich, che però aveva il biglietto di ritorno ed è rientrata in gioco, e la decisione di Patrizia Rossetti di abbandonare la casa per problemi di salute, sono ben tre i vipponi finiti al televoto. E quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Dana, che è entrata nella casa e sta portando scompiglio giorno dopo giorno, di Oriana Marzoli, che dopo la love story con Antonino si è affermata come grande protagonista di questa edizione, e di Davide Donadei, uno degli ultimi arrivati, che fuori dal reality ha fatto chiacchierare per la sua storia d’amore finita con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne.

Dana Saber contro tutti

Questa sera, molto probabilmente, Alfonso Signorini dedicherà ampio spazio a Dana Saber, una delle ultime arrivate nella casa più spiata d’Italia. Che non le manda certo a dire. Lei, infatti, è contro tutta la casa: non ha un bel rapporto con Nicole, la tensione è alle stelle, e nelle ultime ore ha avuto una pesante discussione anche con Giaele. Il pubblico è dalla sua parte? O deciderà di eliminarla? Non ci resta che scoprirlo nel corso della puntata!

Nikita presa di mira?

Ma non finisce qui. Un’altra protagonista di questa edizione è Nikita Pelizon, amata dai telespettatori che decidono sempre di renderla la preferita. Eppure, in casa non tutti la amano, a partire da Luca Onestini: prima la complicità tra i due, poi il rapporto che si è incrinato. Ci saranno risvolti e colpi di scena?

Edoardo, Antonella e Alberto: le ultime novità

Questa sera, poi, si tornerà a parlare di amore e della storia che più di tutte sta appassionando il pubblico. E cioè quella tra Edoardo Donnamaria e Antonella: i due avevano deciso di mettere la parola fine a quella relazione. Ma in realtà tutto è durato poco e negli ultimi giorni si sono riavvicinati. Tra i due, però, c’è anche Alberto De Pisis, che non ha certo nascosto di provare attrazione per Edoardo. Alfonso Signorini ‘indagherà’?

Sonia Bruganelli tornerà stasera come opinionista?

I colpi di scena non mancano e questa sera, dopo settimane di pausa per dedicarsi alla famiglia, sulla poltrona rossa da opinionista tornerà Sonia Bruganelli. I ‘vipponi’ saranno felici? Chissà…L’appuntamento con una nuova ‘scoppiettante’ puntata è per questa sera, lunedì 9 gennaio, subito dopo Striscia la Notizia.