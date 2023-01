Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Oriana, Dana e Davide? Sondaggi e percentuali di stasera

Nuovo anno e abitudini che restano perché anche stasera, come ogni lunedì che si rispetti, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality che da sempre, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra emozioni che non mancano, grandi colpi di scena e discussioni, che continuano ad animare la casa più spiata d’Italia. Per non parlare, poi, di televoto ed eventuali eliminati: chi dovrà raggiungere lo studio e salutare i compagni di viaggio? L’ultima parola, come sempre, spetta al pubblico, che è chiamato a votare il preferito. Cosa succederà stasera, nel corso della puntata di lunedì 9 gennaio?

Davide Donadei viene eliminato stasera al GF VIP?

Al televoto sono finiti, la scorsa settimana, ben tre vipponi. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, una delle ultime arrivate che si sta facendo conoscere e amare dal pubblico, di Dana Saber, che è da poco nella casa e ha già portato scompiglio e di Davide Donadei, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che forse ancora non si è fatta conoscere davvero dal pubblico. E dai suoi coinquilini. Lui rischia l’eliminazione? Chissà…

Il televoto e le percentuali

Stando al televoto e ai primi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori, che da mesi seguono con passione le avventure del reality, sembrerebbero essere intenzionati a salvare Oriana Marzoli, ex fiamma nel gioco di Antonino Spinalbese, con oltre il 44% delle preferenze. A seguire Dana con il 31.83%, mentre a rischio sembrerebbe essere Davide Donadei, che non riesce a raggiungere il 25%. Sarà lui il prossimo eliminato? Ricordiamo che la scorsa settimana il pubblico ha deciso di mandare a casa Wilma, che però aveva nel suo bussolotto il biglietto di ritorno. Ed è così rientrata in gioco, per la gioia dei suoi amici di viaggio.

Questa sera ci saranno altri colpi di scena? Non ci resta che aspettare la puntata, che prenderà il via in prima serata, a partire dalle 21.40 circa, subito dopo Striscia la Notizia.