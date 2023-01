GF VIP, l’avvocato di Nikita Pelizon contro il reality: cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip

Momenti concitati per la gieffina Nikita Pelizon in quanto, da diverse settimane a questa parte, i suoi fan lamentano, segnalano dei comportamenti diffamatori nei suoi confronti da parte degli altri coinquilini del loft. I rumors corrono veloci sul web e via Twitter sono stati diversi gli utenti che hanno richiesto l’intervento del legale della ragazza. Ma cosa starà succedendo? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

L’avvocato di Nikita Pelizon contro il GF? Il botta e risposta su Twitter

Come anticipato, molti utenti della rete hanno richiesto — scrivendo alla sorella di Nikita, Jessica — l’intervento del legale di Nikita, assicurandosi che la voce arrivi agli autori del programma: ‘Mi permetto di darle un consiglio. Ci sono tutti gli estremi per intervenire con un avvocato e avviare un’azione contro Onestini, per reato di diffamazione e persecuzione…il programma non lo smaschererà mai a scapito di Nikita. Dovete farlo voi in famiglia‘, questo quanto si legge su Twitter da parte di una fan.

Ecco la risposta della sorella di Nikita all’utente che riferendosi a Wilma Goich ha detto: ‘Cara Jessica, questa donna becera ha detto delle cose gravissime che meritano l’attenzione degli avvocati, distruggere la persona e la sua reputazione fuori dal programma è un attimo, il mio consiglio è di procedere legalmente e velocemente e di acquisire tutto il materiale possibile. Io non ho le deleghe per farlo, stanno provvedendo team e avvocato che le hanno pazientate con me, i risultati arriveranno. Concordo con voi, il team sta provvedendo’.

Cosa ha detto il legale

‘Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inviato oggi alla produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi, Giulia’. Queste le parole dell’avvocato di Nikita Pelizon. Cosa succederà adesso?