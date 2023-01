Quando va in onda la prossima puntata di Fosca Innocenti 2? Trama e anticipazioni

La fiction di Canale 5 Fosca Innocenti 2 sta appassionando numerosi telespettatori che vogliono restare aggiornati sulle vicissitudini della protagonista Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada. In merito, è più che lecito chiedersi quando andrà in onda la prossima puntata dell’amata fiction così da non perdersi nemmeno un minuto dell’avvincente storia! Ecco, per i più curiosi ed impazienti, qualche piccola anticipazione sulla prossima puntata.

Fosca Innocenti 2, quante puntate sono? Quando finisce la serie con Vanessa Incontrada

Anticipazioni della prossima puntata di Fosca Innocenti 2

Iniziamo subito col dire che la quarta puntata della seconda stagione della fiction targata Mediaset andrà in onda il prossimo 3 febbraio in prima serata su Canale 5. La puntata si intitola: ‘Il re dei profumi’ è vedrà Fosca impegnata nella indagini su una morte sospetta avvenuta in un antico deposito di profumi. Intanto, la donna, insieme a Cosimo – interpretato da Francesco Arca – affronta la sfida di tenere in piedi e mantenere l’antico casale. A questo punto la seguente domanda appare più che giustificata: è davvero, ormai, tutto perduto? Colpi di scena e sorprese certamente non mancheranno, rendendo la narrazione ancora più avvincente ed emozionante! Ora, non ci resta altro che portare ancora un po’ di pazienza per scoprire poi come andrà a finire.

Il cast della fiction

Svelata a grandi linea la trama della prossima puntata, facciamo adesso chiarezza sul cast dell’amata fiction. In particolare chiediamoci: com’è composto il cast della fiction Fosca Innocenti 2? Nel ruolo della protagonista Fosca c’è Vanessa Incontrada ma non solo. Un altro ruolo di rilievo è infatti occupato dall’attore Francesco Arca che interpreta il ruolo di Cosimo. Presenti anche nel cast: Claudio Bigagli, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Desirée Noferini. Ricordiamo inoltre che la fiction va in onda in prima serata su Canale 5 ed è diretta da Fabrizio Costa mentre la produzione è nella mani di Banijay Studios.