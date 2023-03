Quante sono le puntate di Matrimonio a Prima Vista Italia 10 su Real Time? Date

Ci siamo, manca poco ad una nuova scoppiettante ed imperdibile edizione del docu-reality Matrimonio a Prima Vista 10! Disponibile in esclusiva su Discovery + a partire dal primo febbraio scorso, la trasmissione sarà invece trasmessa in chiaro su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) a partire da questa sera, mercoledì 8 marzo, alle 21.20 e fino a poco prima della mezzanotte. Il format del programma vede la partecipazione di sei single in cerca dell’anima gemella, riusciranno a trovare la persona con la quale passare il resto della vita?

Matrimonio a Prima Vista Italia su Real Time, anticipazioni 8 marzo 2023: coppie e chi sono i concorrenti

La nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 10 su Real Time

Il docu- reality di Real Time è arrivato alla sua decima edizione, preannunciandosi ricco di emozioni e di sorprese per i telespettatori. Il programma vede come protagonisti sei single che convoleranno a nozze con degli sconosciuti scelti per loro da un team di esperti. Quest’ultimi hanno formato le coppie in relazione ad alcuni criteri – ne è un esempio il modello di attaccamento – in base ai quali sono riusciti anche a determinare l’affinità che lega i concorrenti. Le tre coppie per un mese saranno marito e moglie, dopodiché saranno chiamati a prendere un’importante decisione ovvero, scegliere se continuare a stare insieme alla persona che gli è stata assegnata oppure divorziare. La novità della decima edizione del programma che è in procinto di partire è che le coppie si sposeranno assieme.

Orario e puntate

Ma quando andrà in onda e quante sono le puntate di Matrimonio a Prima Vista Italia 10? Per quel che riguarda l’orario ricordiamo che l’appuntamento è previsto per questa sera su Real Time a partire dalle 21.20. Le puntate invece saranno complessivamente otto, ognuna della durata di circa 60 minuti. I single riusciranno a trovare l’amore, la persona con la quale trascorrere la loro vita? Non ci resta che sintonizzarci questa sera e scoprirlo.