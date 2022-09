Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 12 settembre 2022: l’intervista a Berlusconi e Conte, ospiti e temi

Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Nicola Porro. Che questa sera intervisterà Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte in vista delle prossime elezioni politiche, in programma il 25 settembre. Ma non solo.

L’addio alla Regina Elisabetta (e non solo)

Quarta Repubblica, poi, con i collegamenti in diretta dalla Gran Bretagna seguirà il lungo e commovente addio alla regina Elisabetta II. Spazio agli sviluppi sul caso Ruberti, aperto dal video della lite di Frosinone tra esponenti del Pd.

Infine, un’intervista a Oliver Stone, che venerdì ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario ‘Nuclear’. E un reportage nei quartieri di Napoli, dove è alta la percentuale di percettori del reddito di cittadinanza.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti della puntata: il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, il segretario del Partito comunista Marco Rizzo candidato di Italia sovrana e popolare, il giurista candidato con Fratelli D’Italia Carlo Nordio, il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli e il consulente del settore energetico Antonio Rizzo. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.